Pamela Anderson sa objavila na červenom koberci a ľudia z nej nemohli spustiť oči. Keď to uvidíte, okamžite pochopíte

Nie je to tak dávno, čo sa legendárna herečka rozhodla vzdať mejkapu a staviť na svoj prirodzený vzhľad. Prestala zakrývať nedokonalosti a skrývať vrásky a ľudia toto jej rozhodnutie mimoriadne kvitujú.

57-ročná Pamela Anderson sa na premietaní filmu The Last Showgirl hrdo pochválila svojou prirodzenou krásou a zvolila minimálny mejkap. Ako informuje portál Brightside.me, ikona seriálu Baywatch vyzerala v čiernom smokingu viac než sofistikovane a hneď sa na červenom koberci na Medzinárodnom filmovom festivale v Toronte ocitla v centre pozornosti.

Ohromila prirodzenosťou

Pamela, ktorá si zachovala svoj nadčasový pôvab filmovej hviezdy, si upravila svoje charakteristické blond vlasy do hladkého drdola a nečudo, že sa zdalo, že herečka sa ostrihala nakrátko. Ešte viac preto pritiahla pozornosť na svoju tvár a hoci sa nestáva často, aby na červenom koberci videli hollywoodsku celebritu s minimálnym mejkapom, ľudia na internete prijali tento osviežujúci vzhľad a zasypali Pamelu komplimentmi.

Jedna osoba poznamenala: “S ľahkým líčením má fantastický vzhľad.“ Iná jednoducho napísala: “Vyzerá skvele. Je prirodzená a pekná.“ Ďalšia ohromená osoba poznamenala: ‚‚Kto by bol kedy uveril, že práve Pamela Anderson sa vzoprie trendu plastickej krásy celebrít a nalíči sa prirodzene. Je nádherná.“

Jednu vec na jej tvári však ľudia predsa len okomentovali negatívne. Niektorí ľudia totiž mali poznámky na jej obočie. Jedna osoba jej napríklad odkázala: „Pam, zjemni to obočie, je príliš hrubé.“ Ďalšia dodala: “Pam vyzerá nádherne, ale želám si, aby si nechala s obočím urobiť niečo lichotivejšie od profesionála. Zjemnilo by jej to tvár a bolo by to krajšie.“