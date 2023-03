Padajú na neho budovy a zväčšujú sa mu ruky: Chlapec trpí záhadným syndrómom Alice v krajine zázrakov

Ľudská myseľ je fascinujúca po každej stránke. Dokáže sa prispôsobiť extrémnym podmienkam, no môžu ju potrápiť aj ochorenia, o ktorých by ste neverili, že vôbec môžu existovať. Radí sa medzi ne aj syndróm Alice v krajine zázrakov.

Strašidelné je to najmä v noci

Ako informuje web BBC, 9-ročný Josh Firth sa viezol v aute so svojimi rodičmi, keď si všimol, že s budovami po oboch stranách sa deje niečo zvláštne. Zdalo sa mu, akoby zrazu začali narastať a padať na neho. Keď to povedal svojej mame Sonji, nevedela, čo si má o tom myslieť, pre ňu vyzerali budovy stále rovnako.

Situácia sa zopakovala aj neskôr. Jedného dňa prišiel Josh zo školy a mame tvrdil, že tváre jeho učiteľov sa zrazu začali zväčšovať, steny sa naťahovali a akoby sa od neho vzďaľovali. Inokedy zas hral v škole šach, keď zrazu jeho vlastné prsty začali rásť do šírky do takej miery, že mal pocit, že už nemôže dvíhať šachové figúrky.

Tieto epizódy boli desivé najmä v noci, keď sa zrazu začala meniť Joshova izba, zdalo sa mu, že sú steny nestabilné a padajú na neho. To chlapcovi spôsobovalo nočné desy. Menilo sa nielen to, čo Josh videl, ale aj to, čo počul. Zrazu mu napríklad inak znela reč jeho mamy.

Rodine trvalo dva roky, kým prišla na to, čo sa s ich synom deje. Ukázalo sa, že trpí ojedinelým ochorením – syndrómom Alice v krajine zázrakov, ktorému sa tiež hovorí Toddov syndróm. Syndróm ovplyvňuje spôsob, akým človek vníma svet okolo seba, ale aj svoje vlastné telo. Meniť sa môže dokonca aj vnímanie času.

Môže mať rôzne príčiny

Existuje približne 40 zaznamenaných typov zmien, ktoré človek s týmto syndrómom vníma. Napríklad, ľudské tváre sa môžu meniť na dračie. Iní pacienti zas majú pocit, akoby osobe pred nimi zrazu pribudla končatina navyše. Napríklad, z tváre im zrazu trčí krátka ruka. V ďalších prípadoch majú ľudia pocit, akoby sa všetko pohybovalo spomalene alebo príliš rýchlo, alebo vôbec.

Ďalší pacienti zas, podobne ako Josh, majú pocit, že sa menia ich vlastné telesné proporcie. Práve to sa dialo aj s Alicou v krajine zázrakov. Jej telo sa zmenšilo po tom, čo vypila čarovný nápoj a zväčšilo sa po tom, čo zjedla koláčik. Je možné, že autor tohto diela sa inšpiroval práve touto poruchou vnímania, ktorú u neho mohli vyvolať silné migrény. Mohla ju ale vyvolať aj epilepsia, infekcia alebo užitie omamných látok.

Oficiálne bola diagnóza prvýkrát popísaná v roku 1955, zmienky o nej sa ale objavovali už aj predtým. Do dnešného dňa vedcom nie je celkom jasné, čo presne ju spôsobuje. Vďaka predchádzajúcim skúsenostiam a rôznym signálom zo zmyslových orgánov, každý vníma svet okolo seba inak. Každý z nás existuje vo vlastnej, jedinečnej realite.

Avšak halucinácie a delúzie môžu naše vnímanie reality skresliť. V takom prípade môže dochádzať k depersonalizácii a derealizácii, kedy sa nám zdá, že svet okolo nás nie je skutočný. Kedysi sa o syndróme Alice v krajine zázrakov verilo, že je neškodný a nevyžaduje si zásah lekárov. Symptómy ochorenia môžu zažívať aj zdraví ľudia.

Odhaduje sa, že ich aspoň raz zažilo aspoň 30 % adolescentnej populácie. Pravdou však je, že ochorenie môže ovplyvniť kvalitu života pacienta. Predstavte si napríklad, že sa ocitnete v rušnej premávke, no nedokážete správne odhadnúť vzdialenosť ľudí či dopravných prostriedkov.

Vie sa toho o nej málo

Okrem už spomínaných príčin môže syndróm vyvolať napríklad aj nádor na mozgu, aneuryzma, mŕtvica, ochorenie očí, ale aj rôzne psychiatrické ochorenia, napríklad schizofrénia či depresia. Pomerne bežným spúšťačom je Epstein-Barrov vírus. Syndrómom trpí aj 54-ročná Gillian Harrisová. Diagnózu jej stanovili len pred 6 rokmi, aj keď symptómy sa u nej prejavovali už od detstva.

Zdalo sa jej, akoby sa predmety od nej vzďaľovali a jej končatiny zdanlivo narastali do obrovských rozmerov. Za posledné desaťročia sa výskum tohto ochorenia výrazne neposunul, stále je potrebné vykonať množstvo experimentov a štúdií, aby sa podarilo zistiť, čo presne sa deje v mozgu pacientov. Kým občas po masívnom zásahu sa mozog prispôsobí a funguje bez problémov, v iných prípadoch stačí drobná zmena, aby to vyvolalo celoživotné následky.