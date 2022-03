Pád lietadla v Číne zrejme nikto neprežil: Došlo k úplnému zničeniu, požiar zachytili aj satelity NASA

Na palube lietadla leteckej spoločnosti China Eastern Airlines, ktoré sa v pondelok zrútilo na juhu Číny, bolo v čase nehody 132 ľudí. Nehodu zrejme nikto neprežil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Čínsky úrad pre civilné letectvo (CAAC) uviedol, že kontakt s lietadlom bol prerušený v čase, keď prelietalo nad mestom Wu-čou, neďaleko ktorého sa zrútilo. Bezprostredne po nehode nebola známa jej príčina.

Čínske média pôvodne informovali o 133 ľuďoch na palube. CAAC však údaj spresnil s tým, že na palube lietadla bolo v čase nehody 123 pasažierov a deväť členov posádky. O páde ako prvé informovali čínske médiá, medzičasom však informáciu potvrdila aj čínska letecká spoločnosť, ktorej lietadlo patrilo.

Video footage taken by local villagers shows the aftermath of a plane crash in south China on Monday. The Boeing 737 crashed with 132 people on board.

