Pacientom sľuboval, že po užití laxatív im dorastú amputované nohy. Zomierali po tom, čo užili stovky tabliet denne

Lekári naprieč dejinami využívali neraz poriadne bizarné liečebné metódy. Spoliehali sa na to, že pacientovi pomôže napríklad púšťanie žilou či konzumácia rádioaktívnych nápojov. K takýmto lekárom patril aj James Morrison. Preslávil sa tým, že pacientom predpisoval na akýkoľvek problém veľké množstvá laxatív. Niektorých pacientov to však stálo život.

Ľudí liečil laxatívami vo forme zeleninových tabliet

Ani dnes nedokážeme vyliečiť všetko, no kedysi medicína bola na oveľa horšej úrovni. Liečilo sa pijavicami, púšťaním žilou, arzénom a inými viac či menej bizarnými metódami. Neraz takéto „liečenie“ spôsobilo pacientovi ešte viac ťažkostí, než mal pred návštevou lekára, okrem toho, za lekárov sa vydávalo aj množstvo podvodníkov, ktorí sa takýmto spôsobom chceli len obohatiť. Niet sa preto čo čudovať, že ľudia lekárom príliš nedôverovali. Ako píše portál IFL Science, medzi neslávne známych podvodníkov sa radí aj James Morrison.

Morrison trval na tom, že všetky ochorenia zapríčiňuje nečistá krv. Pýtate sa, čo ju mohlo vyčistiť? Podľa Morrisona to bolo jednoznačne vyprázdňovanie čriev. Samotného lekára dlhodobo trápila zápcha, tento problém však dokázal vyriešiť za pomoci laxatív, ktoré si sám doma vyrobil. Na základe toho došiel k záveru, že ak dokázal vyliečim sám seba, určite za pomoci laxatív vylieči napríklad aj kiahne či aneuryzmu.

Ak by bol Morrison skutočným odborníkom, vedel by, že hnačka vyvolaná po domácky vyrobenými liekmi ľudí nevylieči. On však odborník nebol a to, že sa vyliečil zo zápchy, pre neho bolo jasným dôkazom toho, že vie, čo robí. A aj zúfalí pacienti, ktorí ho vyhľadávali, verili, že vie, čo robí.

Lieky, ktoré vyrábal, pozostávali prevažne zo zeleniny. Aj preto im dal pomenovanie Universal Vegetable Pills (v preklade Univerzálne zeleninové tabletky).

Dorásť mali vďaka nim aj amputované končatiny

Reklamy, ktoré vznikali, tabletky ospevovali ako skutočný všeliek. Jedna napríklad vyobrazovala muža, ktorý po užívaní zeleninových tabliet už zrazu nepotreboval barle, pretože tak kvalitne vyprázdnil svoje črevá, že mu dorástli amputované nohy. Morrison totiž sľuboval, že po pravidelnom užívaní tabliet môžu pacientom skutočne dorastať končatiny.

Zrejme vás neprekvapí, že Morrison si nerobil ťažkú hlavu ani s dávkovaním tabliet. Ak chcel pacient zhltnúť desať laxatívnych tabliet naraz, bolo to podľa neho úplne v poriadku. Ako sa dozvedáme z archívu, ak za ním prišiel pacient, ktorého trápila hnačka, dokonca aj na tú mu predpísal laxatíva. Pripúšťal, že pacient sa môže spočiatku cítiť ešte horšie než pred užívaním lieku. Ľudí však uisťoval, že je to v poriadku, len nech vydržia a čoskoro zázračné účinky lieku pocítia na vlastnej koži.

Ľudia zomierali, no lekár za svoje činy následky nikdy neniesol

Samozrejme, následky na seba nenechali dlho čakať a ľudia začali zomierať. V obrovských bolestiach zomrelo kvôli tabletkám len 15-ročné dievča, ale aj malý chlapec. Morrison sa však akýmkoľvek obvineniam úspešne vyhýbal. Namiesto toho boli zo zabitia obvinení ľudia, ktorí jeho liek pacientom predávali.

Napríklad, jeden z predajcov bol v roku 1836 zatknutý a obvinený z vraždy po tom, čo za ním prišiel 32-ročný muž trpiaci miernymi bolesťami kolena. V priebehu 20 dní zhltol najmenej 1 000 tabliet, čo ho napokon stálo život. Čoskoro sa začali ozývať skutoční lekári, ktorým situácia robila starosti, tablety sa však vo veľkom predávali aj naďalej.

Morrison napokon zomrel v roku 1840 ako veľmi bohatý muž. Na jeho hlavu nikdy nepadlo žiadne obvinenie a za svoje konanie neniesol žiadne následky. Aby toho nebolo málo, jeho syn po ňom pofidérny biznis prebral a ako píše portál Wellcome Collection, zbohatol na tom ešte viac ako jeho otec.