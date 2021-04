Otvára sa 1. stupeň základných škôl a materské školy. Hygienici vydali nové nariadenia, platia oddnes

Materské školy a prvý stupeň základných škôl sú od pondelka otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia. Umožnené je tiež vzdelávanie žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v malých skupinách piatich žiakov a jedného pedagóga.

Aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu. Testuje sa tiež žiak, ktorý je vo veku druhého stupňa základnej školy alebo vyššie. “Vraciame sa teda ku klasickému otvoreniu všetkých materských škôl a všetkých prvých stupňov základných škôl. Tie budú otvorené pre deti všetkých rodičov, a ak bude situácia aj naďalej priaznivá, postupne bude nasledovať otvorenie ďalších ročníkov,” priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Automaticky sa tiež spúšťa školský semafor, ktorý hovorí, že pokiaľ sa po otvorení objaví v triede alebo škole pozitívny prípad, môže ju uzatvoriť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa.

Otvorené je tiež individuálne vzdelávanie v základných umeleckých školách pre deti na prvom stupni základnej školy. Otvorené ostávajú aj školské kluby detí, školské jedálne, zariadenia výchovného poradenstva a prevencie pre individuálne poradenstvo, ako aj internáty pre špeciálne školy a internáty pre zdravotnícke školy. Vo všetkých prípadoch platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu, ako aj žiaka druhého stupňa základnej školy či stredoškoláka.

Hygienici vydali nové nariadenia

Materské školy a prvý stupeň základných škôl (ZŠ) budú od pondelka 12. apríla plošne otvorené pre deti všetkých rodičov. Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková pre TASR uviedla, že nosenie respirátora nie je povinné pre deti do ukončenia prvého stupňa ZŠ a v interiéri môžu nosiť aj rúško.

Žiaci druhého stupňa, študenti a dospelí zamestnanci školy musia mať v interiéri školy nasadený respirátor. Takisto ho v interiéri školy musia mať aj návštevníci školy.

Od pondelka sa môžu takisto vrátiť plošne do materských škôl aj všetky deti. Hovorkyňa ÚVZ SR pripomenula, že nosenie rúšok a respirátorov nie je povinné pre deti do šesť rokov a ani pre deti v materských školách či v iných obdobných zariadeniach pre deti. “Dôrazne však odporúčame, aby deti od troch do šiestich rokov mali v interiéri verejných budov, ako aj v prostriedkoch hromadnej dopravy prekryté horné dýchacie cesty,” dodala Račková.

Materské školy a prvý stupeň základných škôl budú od pondelka otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia. Umožnené je tiež vzdelávanie žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v malých skupinách piatich žiakov a jedného pedagóga.