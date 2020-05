Otrasný čin z Horehronia: Psíky pokojne ležali na tráve, muž ich zastrelil ranou do oka priamo pred turistami

Už mnohým majiteľom psov, najmä tých, ktorí nežijú v paneláku, sa stalo, že ich štvornohý miláčik sa vydal na prieskum okolia a ušiel im. Vo viacerých prípadoch sa buď pes vráti domov sám alebo ho nájdu dobrí ľudia či samotný majiteľ a problém je vyriešený. No niekedy to nejde takto hladko.

Emotívny príbeh opísal na Facebooku v skupine Heľpa aj Kristian Latinák. Nijako sa neobhajuje, že jednoročný Max a 13-ročný Bruno mu ušli a súhlasí s tým, že psíky sa nemajú túlať po okolí samé. S tým, čo sa dialo, ale potom už nikto normálni súhlasiť nemôže.

Pátralo po nich 7 ľudí od skorého rána

V noci 8. mája oba psíky ušli. Keď sa na to prišlo, od skorého rána po nich pátralo 7 ľudí ako fyzicky, tak aj pomocou sociálnych sietí a telefónov. Psíky sa neskôr v ten deň našli, no nález bol poriadne zraňujúci.

Oddychovali na tráve až kým neprišlo zelené auto

Kristian opisuje, že 13-ročný Bruno vychovával svojho mladšieho psieho kamaráta Maxa od jeho narodenia. Obidvaja boli na seba zvyknutí. Po dlhej ceste odvtedy ako ušli, oddychovali a ležali na tráve pri lyžiarskom vleku Bučník v blízkosti terasy, kde sa nachádzali aj domáci obyvatelia obce a tiež turisti.

Psíky tam ležali asi dve hodiny, mladší strážil staršieho, ktorého túlanie pravdepodobne vyčerpalo, uviedol Kristian. Odrazu prišiel muž na zelenom terénnom aute, na oboch psov vystrelil, pričom ich zasiahol do oka a usmrtil. Potom vytiahol popruhy, zviazal im nohy a zavesil na ťažné zariadenie.

Zahodil ich do rokliny a zahádzal konármi

Takto pripútaných k autu ich odtiahol smerom k lesu. Tam ich stiahol do strmej rokliny a podľa Kristiana ich zahádzal konármi, aby ich nebolo vidieť.

Na tento hrozný výjav sa pritom pozerali ľudia, no mužovi to zjavne nevadilo. Nie je isté, kto to bol, podľa vybavenia auta ako aj toho, že mal zbraň a strieľal na psy pred očami ľudí sa môže predpokladať, že to bol poľovník. Kristian uvádza, že určite tohto muža veľa občanov Polomky pozná.

Mohlo to ísť aj inak

Najsmutnejšie na celej veci je fakt, že psy neboli agresívne, boli cvičené na stopovanie, boli socializované a znášali sa aj s deťmi. Mali, samozrejme, čip, takže ak by muž nekonal takto, mohli byť odchytené útulkom, ktorý by jednoducho zistil majiteľa a všetko by mohlo dopadnúť inak. Útulok Tuláčik sa pritom nachádza odtiaľ iba pár kilometrov.

Kristián nikoho neobviňuje, no je mu veľmi ľúto, že oba ich psíky skončili takto, čo si rozhodne nezaslúžili. Veľmi pochybné je aj konanie muža, ktorý zastrelené zvieratá pohodil v blízkosti náučného chodníka. Aj preto žiada svedkov, aby kontaktovali jeho alebo políciu a opísali, ako tento čin prebiehal.