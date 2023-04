Osobám do 18 rokov môže byť zakázané predávať energetické nápoje. O návrhu bude rokovať parlament

Nezaradený poslanec Národnej rady SR Martin Čepček navrhuje od septembra tohto roka zakázať predaj nápojov s obsahom kofeínu alebo taurínu nad vymedzený limit osobám vo veku do 18 rokov.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý poslanec Čepček predložil do parlamentu. Národná rada SR by o tomto návrhu mala rokovať na májovej schôdzi.

Podobné zákony už existujú

Predkladateľ svoj návrh zdôvodňuje vedecky preukázaným výskytom zdravotných komplikácií u detí a mladistvých, ktorý súvisí s konzumáciu nápojov s vysokým obsahom kofeínu a iných látok s obdobnými účinkami, ako aj zvýšeným rizikom vzniku závislostí.

Poukazuje aj na vysoký obsah cukru, ktorý je v tzv. energetických nápojoch bežný a prispieva k zvýšenej miere výskytu obezity. Obdobná právna úprava je podľa Čepčeka už účinná napríklad v Litve a pripravuje sa aj v Českej republike.