Reagovali sme na výzvu Zdenky Prednej a pýtali si od nej peniaze za hymnu. Odpísala nám a takto to celé skončilo

Už je to nejaký čas, čo Slovenskom, okrem iného, rezonuje téma nového hudobného prevedenia štátnej hymny. Kontroverziu to rozpútalo najmä preto, že počas konsolidácie za ňu ministerstvo kultúry zaplatí 46 500 eur, pričom približne 20-tisíc eur dostane hudobník Oskar Rózsa, ktorý s nápadom prišiel a podieľal sa na jej tvorbe.

Rózsa hovorí, že hymna je pre úplne inú skupinu ľudí

Známy hudobník Rózsa sa len nedávno vyjadril ku kritike, a to naozaj svojským spôsobom. Spolu so štátnym tajomníkom Lukášom Machalom boli v Londýne za extrémistom Danielom Bombicom a odtiaľ adresoval Slovákom odkaz, v ktorom sa vyjadril, že hymna nebude venovaná všetkým.

Vo videu je cítiť dávka arogancie, pričom nadaný multiinštrumentalista, skladateľ a dirigent v jednej osobe osočuje občanov Slovenska, pre ktorých vraj hymnu nerobí.

„Ja tú hymnu nerobím pre vás. Vy ste stále nepochopili, že to nie je vaša hymna. To je hymna pre úplne inú skupinu ľudí. A verte, že je ich podstatne, niekoľkonásobne viac, ako je vás. Bez ohľadu na to, ako hlasno škriekate. Váš čas sa radikálne kráti. Tak, prosím, zalezte do vašich dier,“ povedal Rózsa vo videu.

Toto tvrdenie mnohých šokovalo a rozladilo, keďže hymna ako štátny symbol by mala patriť všetkým Slovákom a na Rózsu sa spustila vlna kritiky.

Manželkou Oskara Rózsu je známa slovenská speváčka Zdenka Predná. Ako sme vás včera informovali, tá sa zastala svojho partnera a vo svojom príbehu na sociálnej sieti pridala aj výpočet, v ktorom uviedla vyššie spomínané sumy za hymnu na osobu a ukázala tak, koľko Slovensko prispelo na honorár jej manžela. „A kto má neochvejný pocit, že na hymnu nechce dávať svoje peniažky… Nie je problém… pošlite mi číslo účtu a pošlem vám vaše peniažky tuto z kuchyne kľudne aj dopredu! (A nie, ešte neprišli)“, napísala.

Jej výpočet ukazuje, že sumu za hymnu počítala z približného celkového počtu obyvateľov Slovenska (5 miliónov) a honorár Oskara Rózsu tak stanovila na sumu 0,003 eura, čo predstavuje len 0,3 centa.

Ako sme vás včera informovali, po tomto zverejnení začali Prednej chodiť žiadosti od mnohých ľudí, aby im teda, keď to sama ponúka, sumu za hymnu poslala.

Keďže aj autora článku vyjadrenia jej manžela zasiahli, využil možnosť Zdenky Prednej a vypýtal si od nej alikvotnú sumu.

Umelkyňa si správu prečítala a po niekoľkých hodinách poslala hromadnú správu. V nej sa poďakovala za prevažne slušné správy a sľúbila, že peniaze pošle.

Napísala tiež, že mnohí jej navrhovali, aby peniaze išli na dobrú vec a priložila tiež link na kampaň Donio s tým, „aby tento nezmysel, mal aspoň trošku zmysel„. Sľúbila, že peniaze dá na spomínanú kampaň. Zároveň ale napísala, ak niekto peniaze naozaj chce, nech pošle svoje rodné číslo, a tiež pripomenula, aby mal človek „v poriadku všetky daňové záležitosti“.

Na otázku autora článku, na čo jej je rodné číslo, napísala, že je to na overenie veku a dane majú byť v poriadku preto, lebo peniaze za hymnu idú od daňových poplatníkov. Uistila, že rodné číslo zneužité nebude.

Poslala 10-násobne viac

Predpokladáme, že drvivá väčšina ľudí, ktorá jej písala, tak súhlasila s peniazmi pre kampaň. Umelkyňa uviedla, že na kampaň nebude posielať len „57 x 0,009“, z čoho vyplýva, že sa jej ozvalo necelých 60 záujemcov o peniaze.

My sme ju ale požiadali, aby nám peniaze predsa poslala na účet. Dnes ráno nám prišla od nej správa, že peniaze poslala, a tak sa aj stalo. Očakávali sme platbu na úrovni 1 centa, keďže nižšiu sumu nie je možné poslať. Prišli ale až 4 centy, čo znamená, že je to viac ako 10-násobná suma honoráru pre jej manžela za novú hudbu k hymne podľa jej výpočtu.

Predná nám tiež napísala, že sa k tomu už pre médiá nechce vyjadrovať a poslala nám len status komentátora Eduarda Chmelára, ktorý sa snaží obhajovať Rózsu.

Čísla nesedia, peniaze si nenecháme

Výpočet Prednej sme si overovali, aj vzhľadom k tomu, že chcela, aby žiadatelia o peniaze mali v poriadku dane. Avšak na Slovensku nie je daňových poplatníkov 5 miliónov, čo je číslo, s ktorým Predná počítala. Zjednodušene, je ich približne 2,5 milióna, a tak na jedného daňového poplatníka vychádza obstaranie novej hudby hymny na 1,86 centa, pričom honorár pre Rózsu tak vychádza na menej ako 1 cent.

Samozrejme, autor článku nemá záujem sa takto obohacovať a už keď písal Prednej, vedel, ako s peniazmi bude ďalej nakladať. K sume doloží 9,96 eura a posiela ich na účet ukrajinskej armády. Robí tak pravidelne každý mesiac od vypuknutia konfliktu na Ukrajine. Taktiež pravidelnými mesačnými platbami podporuje aj charitatívne organizácie na Slovensku.