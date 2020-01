Ošípané požierajúce zaživa iné ošípané. Aktivisti zverejnili šokujúce zábery z farmy v Severnom Írsku

Pre vlastné blaho sme často ochotní od nepríjemnej reality odvracať zrak. Napriek tomu, že si vyspelá spoločnosť uvedomuje podmienky zvierat chovaných pre mäsový priemysel, stravovacie návyky mení len časť populácie. Obrazy z fariem ošípaných sú pritom často rovnako hrozivé ako tie, ktoré sa aktivistom podarilo zachytiť v Severnom Írsku.

Skupine približne 40 aktivistov sa ešte začiatkom minulého týždňa podarilo preniknúť do priestorov farmy ošípaných v severoírskom grófstve Antrim. Farmu, ktorá má podľa portálu Independent oficiálny certifikát „vysokej kvality“, podľa informácií BBC už vyšetruje aj Ministerstvo poľnohospodárstva, životného prostredia a vidieka. Aktivisti totiž v priestoroch farmy nakrútili a vyhotovili zábery nehumánnych podmienok zvierat, u ktorých je možné preukázať extrémne zanedbanie starostlivosti.

Aktivisti na farme

Do priestorov farmy vstúpili aktivisti v pondelok nad ránom. Bol medzi nimi aj autor priložených fotografií Casper Hilt, ktorého sa nám podarilo kontaktovať s pomocou sociálnych sietí. „Dvere boli otvorené, do objektu sme však vošli bez povolenia v zmysle mierovej občianskej neposlušnosti. Sme si vedomí, že porušujeme zákon, ale sme presvedčení, že zákon je nespravodlivý a musí byť porušený, aby sme boli schopní pomôcť zvieratám, ktoré na farme trpia,“ vysvetľuje pre Interez aktivista Casper Hilt.

Aktivisti do priestorov fariem vstupujú vždy v ochrannom obleku, pod ktorým nosia výlučne čisté oblečenie. Týmto spôsobom chcú zvieratá ochrániť pred akýmikoľvek biologickými rizikami, ktoré by mohli priniesť z vonkajšieho prostredia. Akcia aktivistov v Severnom Írsku prebehla v rámci iniciatívy „Meat the Victims“ poukazujúcou na vykorisťovanie zvierat pre ľudskú spotrebu, ktorá sa od apríla 2018 z individuálnej myšlienky Austrálčanky Leah Doellingerovej stala celosvetovým hnutím.

Navzájom sa požierajúce zvieratá

Casper realitu farmy ošípaných opisuje ako „čisté peklo“. Viaceré zvieratá boli očividne choré, často mali na telách otvorené hnisajúce rany, v priestoroch farmy ležali aj uhynuté jedince. „To najhoršie, čo som tam však videl, boli určite ošípané, ktoré jedli iné ošípané a to zaživa. Boli také vyčerpané, že už nedokázali kričať. V maličkých priestoroch žije toľko mláďat odobratých od matiek, ktoré tu žijú bez akýchkoľvek iných podnetov okrem šialenstva,“ opisuje podmienky na farme pre Interez Hilt. V priestoroch farmy objavili aj pozostatky zvierat, ktorým chýbala polovica tela.

Aktivistom sa v priestoroch farmy podarilo zdokumentovať hneď niekoľko prípadov kanibalizmu zvierat. Farmu opustili ráno po konfrontácii so zamestnancami farmy, ktorí im povolili odniesť so sebou jedno jediné zviera. Na základe záberov, ktoré aktivisti zverejnili na sociálnych sieťach začali farmu vyšetrovať aj severoírske úrady. Činnosť farmy bola dočasne pozastavená, na internete sa už objavila aj petícia za jej úplné zrušenie. V priestoroch farmy však naďalej ostáva uväznených viac ako 8 000 zvierat.