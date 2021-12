Originálne a zároveň praktické: Tipy na darčeky, ktoré potešia každú ženu

Stále nemáš tip na darček pre polovičku, mamu alebo sestru? Ak áno, už nemusíš hľadať. Prinášame totiž dva originálne a zároveň praktické tipy darčeky, ktoré pod stromčekom rozhodne ocení každá žena.

Muži sú v nakupovaní vianočných darčekov špecialisti. A to najmä kvôli tomu, že väčšina z nich si nakupovanie vianočných darčekov necháva doslova na poslednú chvíľu. Dôvodov môže byť mnoho. Možno je to tým, že presne nevedia, čo by ich drahú ženu potešilo, alebo majú po boku skromnú osôbku, ktorej stačí aj pusa pod imelom. Všetci však dobre vieme, že v skutočnosti nestačí a Vianoce sú predsa tak trochu aj o darčekoch.

Skvelé tipy na darčeky pre priateľku, manželku, sestru, mamu alebo starú mamu, prináša značka Huawei. Prečo? Tieto vychytávky odpovedia samé za seba.

Elegantná a príťažlivá

Každá žena, a aj tá, ktorá to neprizná, zbožňuje eleganciu. Dôvod je prostý. Elegancia totiž rapídne zvyšuje príťažlivosť a tým pádom aj sebavedomie ženy. Pri tom je však dôležité dbať aj na trvácnosť tohto (možno) nikdy nevysloveného, ale vytúženého pocitu. Práve preto je vhodné aj na Vianoce siahnuť po darčeku, ktorý každej žene tento pocit dodá zakaždým.

Takýmto vkusným darčekom môžu byť práve nové a nadčasové smart hodinky Huawei Watch GT 3. Kvalitný dizajn zabezpečuje prvotriedny materiál a priemer hodiniek o veľkosti 42 mm im dovolí vyniknúť na každej jemnej ženskej ruke. Pôsobia ako štýlový módny doplnok, no skrývajú omnoho viac. Keďže ide o smart hodinky, ich funkcie počnúc eleganciou len začínajú.

Sú skvelým ukazovateľom celkového zdravia a dokonca vedia nahradiť aj trénera. Ponúkajú totiž viac ako 100 tréningových režimov, vstavaný plánovač cvičení a sledovanie polohy na presné sledovanie fitness údajov. Okrem toho monitorujú aj zdravotný stav, ktorý hodnotia na základe niekoľkých parametrov.

Sú vybavené sériou senzorov, ktoré dokážu nepretržite merať srdcovú frekvenciu, saturáciu a dohliadnu dokonca aj kvalitný spánok. Nespornou výhodou smart hodiniek od Huawei je tiež možnosť pohodlného telefonovania, ktoré funguje jednoducho cez Bluetooth pripojenie. Ich prevádzka navyše nie je vôbec náročná, keďže na jedno nabitie vydržia až 7 dní. Tieto hodinky, ktoré ponúkajú pozoruhodné množstvo funkcií a zároveň pôsobia doslova ako šperk, zaručene potešia každú jednu ženu.

Daj najavo, že je výnimočná

Všetky ženy podvedome túžia byť obdivované. Darovať im pocit výnimočnosti a svoj obdiv im môžete aj darčekom, ktorý nielen poteší, ale aj podčiarkne ženskosť tvojej polovičky. Tento skvost reprezentuje novinka od Huawei, ktorými sú FreeBuds Lipstick.

Ako býva u značky Huawei štandardom, ide o bezdrôtové slúchadlá, z ktorých názvu vyplýva, že sú ukryté v obale v tvare rúžu. Spolu s puzdrom sú vyrobené z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele a už na prvý pohľad oslnia lesklým povrchom.

Pod ním nájde elegantné a ultraľahké slúchadlá v ako inak, žiarivej červenej farbe. Slúchadlá sú kompatibilné s akýmkoľvek smartfónom, či už ide o Android alebo iOS. Tento vskutku rafinovaný spôsob slúchadlám FreeBuds Lipstick dodáva šmrnc nadčasového módneho doplnku. Poteš tento rok polovičku takýmto štýlovým a praktickým darčekom, ktorý ešte viac zvýrazní jej ženskosť a krásu.