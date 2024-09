Opozícia sa stretla s Ficom, ten ju skritizoval za to, že nemá žiadne riešenia: „Koná z frustrácie a pomsty,“ tvrdí Šimečka

Premiér Robert Fico pozval opozičných predstaviteľov na Úrad vlády. Ich stretnutie sa malo týkať konsolidácie verejných financií. Na Námestie slobody prišiel líder najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka, aj šéf KDH Milan Majerský, nedorazil predseda strany Sloboda a Solidarita.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako ešte pred stretnutím vyhlásil Šimečka, túto príležitosť chcel využiť na to, aby si konečne s predsedom vlády pohovoril, keďže ten doteraz odmietal akúkoľvek diskusiu.

Branislav Gröhling Ficovi na margo svojej neprítomnosti odkázal, že vláda o predmetných opatreniach s nimi nediskutovala predtým, ako ich schválila, boli už schválené vládou a čoskoro by sa o nich malo diskutovať v parlamente, píše SITA.

PS radí vláde

„Robert Fico už dávno nie je taký stratég, ako sa o ňom hovorí. Čoraz častejšie koná z frustrácie a pomsty, impulzívne a pod tlakom. Aj teraz. Ešte neuplynul ani rok a už sa mu začína rozpadať jeho štvrtá vláda. Spúšťa Ficovu drahotu, asociálne zdaní ľudí o 2,7 miliardy eur a vie, o koľkých voličov tým príde,“ napísal na sociálnu sieť Šimečka po stretnutí.

Dodal, že premiér dúfal, že sa opozícia, respektíve PS stretnutia nezúčastní. Strana sa však rozhodla priestor využiť na to, aby premiérovi odkázala, že jeho opatrenia nepodporí. Naopak, prišla so šiestimi konkrétnymi požiadavkami, ktoré by vláda mala do konsolidačného balíka zakomponovať.

„Nech začne znižovaním platov vo vláde a nech sa vzdá svojej renty. Nech začne šetriť na ministerstvách. Nech konečne povie, aká je finálna podoba balíčka, už ho mení ako Matovič covidové opatrenia. Nech povie ľuďom pravdu, prečo z ich peňaženiek vyberá o miliardu eur viac, ako bol plán. Nech ľuďom ukáže prepočty, koľko stoviek a tisícok eur to bude každého z nich stáť. A nech odvolá ministerku Dolinkovú, ktorá počas Ficovej drahoty necháva skolabovať slovenské zdravotníctvo,“ odkázal.

Fico s opozíciou nesúhlasí

Premiér po stretnutí usporiadal tlačovú konferenciu. Na tej poďakoval predsedom opozičných strán za to, že prijali jeho pozvanie na Úrad vlády. „Poďme od silných rečí a vyhlásení do reality,“ začal.

Podľa jeho slov si opozícia uvedomuje, aký je stav verejných financií a zároveň súhlasí s tým, že Slovensko musí nájsť 2,7 miliardy eur na to, ako dokázalo dať dokopy ekonomiku.

Fico vyhlásil, že strany majú rozdielny pohľad na to, ako dať financie dokopy. Od opozície očakával, že prinesie konkrétne kroky, ktorými dosiahnu ozdravenie rozpočtu. Ako však dodal, so žiadnym riešením Šimečka ani Majerský neprišli.

„Prvé, čo otvoril pán Šimečka, bola otázka, že treba znížiť platy verejných činiteľov. V poriadku. Pýtal som sa ministra financií, aká by bola úspora v štátnom rozpočte. Hovorí mi – 2 milióny eur. Takže potrebujeme 2,7 miliardy, a už máme 2 milióny,“ povedal Fico s tým, že je to „prd do Stromovky“.