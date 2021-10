Onanuje pred mladými dievčatami a “usmieva sa na nich ako psychopat.” Po ďalšom nechutnom mužovi už pátra aj polícia

Na profile, ktorý je založený na zdieľaní skúseností žien, ktoré sú obeťami pouličného obťažovania či iných foriem sexuálneho násilia na Slovensku, sa objavil ďalší prípad.

Ako sa zdá, na Slovensku máme vysoký počet prípadov podobného obťažovania. Profil už predtým zachytil dva podobné prípady, ktoré sa rovnako odohrávajú v slovenských vlakoch.

V posledných mesiacoch profil zachytil už dvoch výtržníkov, ktorí sa v slovenských vlakoch “ukájali” priamo pred mladými dievčatami či ženami. Prvý prípad zachytával video troch žien, pred ktorými muž masturboval priamo v preplnenom otvorenom kupé. Druhý prípad zachytil grafické video, na ktorom dokonca chlap vytiahol celé svoje ústrojenstvo rovno pred mladým dievčaťom.

Dotyčný pravidelne onanuje vo verejnej doprave pred mladými dievčatami

@Stop_catcalling_now prináša ďalší znepokojujúci prípad muža, ktorý podľa všetkých informácií vyselektoval mladú študentku, ktorá pravidelne cestuje do školy v Poprade vlakom. Ako opísala v správe adresovanej profilu, pána nevidela prvýkrát v živote a mala dojem, že si ju v jednom momente začal všímať a dokonca prenásledovať.

Pozor sensitive content

Tento pan pravidelne onananuje v roznych dopravnych prostriedkoch v schvalnej pritomnosti mladych dievcat . Ak by ste ho niekto spoznali kontaktujte nas alebo priamo policiu. Vdaka. pic.twitter.com/3BO6mqpNqn — Stop_catcalling_now (@stopcatcnow) October 31, 2021

V jeden deň prišla na stanicu skôr a aby nemrzla vonku, schovala sa do kupé vo vlaku, ktorý bol ešte stále poloprázdny. Pán si v zápätí prišiel prisadnúť len na to, aby vzápätí vytiahol z nohavíc pohlavný úd a začal sa ukájať. Slečna okamžite opustila kupé a presadla si do druhého, kde ju mal pán prenásledovať a tentoraz pokračovať so šiltovkou, ktorou si zakrýval rozkrok.

Slečna sa rozhodla, že namiesto odchodu vytiahne kameru a odfotí ho kvôli dôkazom, vzápätí odišla nahlásiť strojvodcovi celý incident. Kým sa k nemu dostali, muž z vlaku ušiel. Incident nahlásila polícii a tá už momentálne aktívne pátra.

O podobnom zážitku s týmto mužom napísali aj ďalšie dievčatá, ktoré zdanlivo všetky cestujú do Popradu zo Spišskej Novej Vsi rôznymi prostriedkami hromadnej dopravy. Pán ich obťažoval aj v autobusoch a po uverejnení príspevku sa ozvalo niekoľko ďalších obetí. Jedna spomína, že sa na ňu pri onanovaní “usmieval ako psychopat” a smrdel močom.

Pokiaľ ste muža na videu spoznali či o ňom máte bližšie informácie, neváhajte sa obrátiť na slovenskú políciu, ktorá už je v prípade zainteresovaná.