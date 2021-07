Olympijských hier v Tokiu sa zúčastní rekordný počet atlétov z komunity LGBTQ, súťažiť by ich malo najmenej 135

Mnohí športovci vyjadrili pobúrenie, nepáči sa im, že budú súperiť so vzpieračkou, ktorá kedysi žila v mužskom tele. Časy sa však menia a menia sa aj pravidlá Olympijských hier. Tento rok sa ich zúčastní rekordné množstvo atlétov z komunity LGBTQ.

Olympijských hier sa zúčastní rekordný počet atlétov z LGBTI komunity

Tento rok by sa Olympijských hier v Tokiu malo zúčastniť najmenej 135 lesbičiek, gayov, bisexuálov, nebinárnych či transrodových atlétov. To je viac ako na všetkých doterajších Olympijských hrách dokopy, informuje portál Outsports. Ak sa tak stane, budú to tie najinkluzívnejšie Olympijské hry v dejinách.

Športovci by do Japonska mali odcestovať už čoskoro, podujatie začína 23. júla. Na Olympijských hrách, ktoré sa v roku 2016 konali v brazílskom Riu, sa zúčastnilo „len“ 56 atlétov z LGBTQ komunity, píše portál TIME.

Rastúci počet atlétov z tejto komunity je dôkazom toho, že spoločnosť ju akceptuje čoraz viac. Atléti sa už viac nemusia obávať toho, že by im kvôli orientácii či preferenciám boli kladené prekážky pod nohy. Z tejto zmeny majú mnohí radosť, nájdu sa však aj kritici. Napríklad, ako informuje portál Sciencific American, športovcom sa nepozdáva, že by mali súťažiť so športovcami po zmene pohlavia. Veria, že ak raz žil športovec v mužskom tele, mal by súťažiť v mužskom tíme.

Transrodová atlétka vyvolala búrlivé diskusie

Búrlivé diskusie vyvolala účasť 43-ročnej vzpieračky Laurel Hubbar na Olympijských hrách. Ako sme vás informovali, mnohí športovci si myslia, že má nespravodlivú výhodu. Pravidlá však hovoria jasne, medzi ženami môže súťažiť každý transrodový človek, ktorého hladina testosterónu v krvi je nižšia ako 10 nanomolov na liter, a to po dobu aspoň jedného roka. Napriek neprajníkom má však okolo seba Laurel množstvo ľudí, ktorí ju podporujú a držia jej palce. Ako píše AP, možno inšpiruje aj ďalších transrodových športovcov k tomu, aby sa nebáli a šli za svojimi snami.

Tohtoročných Olympijských hier sa zúčastní aj kanadský plavec Markus Thormeyer, ktorý sa k homosexuálnej orientácii priznal v roku 2020. „Je úžasné môcť sa zúčastniť Olympijských hier ako gay a nemusieť sa skrývať. Dúfam, že svojou účasťou LGBTQ komunite ukážem, že sem patríme a dokážeme všetko, na čo len pomyslíme,“ vyjadril sa Markus pre Outsports. Zúčastnil sa aj hier v Riu, v tom čase sa však ešte k svojej orientácii otvorene nepriznával.

LGBTQ komunitu bude na Olympijských hrách reprezentovať aj Poppy Starr Olsen, ktorá bude súťažiť v skateboardingu. V rozhovore pre TIME priznala, že pre profesionálnych športovcov je o niečo náročnejšie priznať sa k inej orientácii. Na človeka sa neustále díva množstvo očí, pričom mnohí takéto správy neprijímajú príliš pozitívne.

Najviac športovcov z LGBTQ komunity bude reprezentovať Ameriku, v tesnom závese nasleduje Británia, Holandsko či Kanada. Je možné, že čísla sa budú do Olympijských hier ešte meniť.