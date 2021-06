Olympijských hier sa prvýkrát zúčastní transrodová vzpieračka. Zdvihla sa vlna protestov, vraj má výhodu

Laurel Hubbard sa narodila v mužskom tele, dnes však získaval športové ocenenia ako žena. Novozélandská vzpieračka tak stane prvou transrodovou atlétkou, ktorá sa zúčastní Olympijských hier. Mnohí športovci sú proti, tvrdia, že má voči ostatným nespravodlivú výhodu.

Laurel sa stane prvou transrodovou atlétkou na Olympijských hrách

Zdá sa, že 43-ročná Laurel Hubbard sa stane prvou transrodovou atlétkou, ktorá sa zúčastní Olympijských hier. Súťažiť bude v kategórii žien nad 87 kilogramov, píše portál CNN. Podľa portálu Reuters o tom rozhodol novozélandský olympijský výbor po tom, čo došlo k zmene pravidiel. Hubbard sa na Olympijských hrách zúčastní prvýkrát vo svojej kariére. V roku 2018 sa po desivom poranení zdalo, že súťažiť už nikdy nebude. Počas Hier Britského spoločenstva národov si totiž Laurel zlomila ruku. Opak sa však napokon stal pravdou.

Laurel sa vyjadrila, že je nesmierne vďačná za všetku tu podporu a láskavosť, ktorou ju Novozélanďania zahŕňajú. Aj keď ju mnoho ľudí podporuje, ozývajú sa aj kritické hlasy. Už nejaký čas sa diskutuje o tom, či by transrodoví športovci vôbec mali súťažiť v ženských tímoch. Podľa CNN už teraz množstvo amerických štátov zvažuje úpravy zákonov, po ktorých by sa transrodové ženy súťaží v ženských tímoch zúčastňovať nemohli. Niektoré štáty zmeny v zákonoch tento rok už aj oficiálne zaviedli.

Austrálska vzpieračská federácia sa už v roku 2018 snažila dosiahnuť, aby Laurel na Hrách Britského spoločenstva národov nemohla súťažiť. Napokon sa to však nepodarilo, organizátori hier jej účasť povolili a z hry Laurel vyradilo až spomínané škaredé poranenie.

Ozývajú sa kritické hlasy, jej tím ju však plne podporuje

Laurel má pred sebou poriadne náročnú cestu. Aj keď sa môže na Olympijských hrách zúčastniť, jej súperky z toho radosť nemajú. Ako píše Reurets, podľa belgickej súťažiacej Anny Vanbellinghen je účasť Laurel zlý vtip a je to voči ostatným súťažiacim nespravodlivé.

Laurel súťažila v mužských kategóriách do roku 2013, kedy napokon podstúpila premenu. Súťažiť v ženských tímoch, a to aj na Olympijských hrách môže už od roku 2015. Práve vtedy sa totiž zmenili pravidlá, ktoré hovorili, že ako žena môže súťažiť vtedy, ak hladina testosterónu v jej tele nepresahuje hodnotu 10 nanomolov na liter krvi, a to po dobu aspoň 12 mesiacov.

Samozrejme, táto téma je mimoriadne citlivá a stále nie je celkom jasné, ako sa k problematike transrodových športovcov postaviť. Na jednej strane nesmie dôjsť k porušeniu ľudských práv, na druhej strane je nutné brať ohľad aj na to, aby ostal šport férový. Novozélandský tím je však odhodlaný športovkyňu podporiť a zabezpečiť, aby bolo postarané o všetky jej fyzické, ale aj mentálne potreby, a to počas príprav, ale aj počas samotnej súťaže.