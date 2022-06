Oklame váš mozog a zreničky, ktoré sa zväčšia. Vedci ukázali novú ilúziu rozširujúcej sa čiernej farby

Nová optická ilúzia môže zmiasť väčšinu z nás a napriek tomu, že obrázok je statický, tak pri pohľade naň vnímame, že čierna oblasť narastá.

Mozog sa pripravuje na nebezpečenstvo

Iluzívny pohyb, ktorý pri pohľade na obrázok nastáva, je pravdepodobne reakciou mozgu, ktorý sa pripravuje na zmenu okolitého prostredia. Vedci naznačujú, že predpovedaním zmeny svetla na tmu sa náš vizuálny systém dokáže oveľa rýchlejšie prispôsobiť, a tak sa vyhnúť potenciálne nebezpečným podmienkam, ktoré môžu na človeka číhať v tme, píše portál Science Alert.

„Rovnako, ako vás môže jasné svetlo oslepiť, tak aj ponorenie do tmy je riskantné,“ uvádzajú autori vo svojej štúdii publikovanej v časopise Frontiers in Human Neuroscience.

Vedci tvrdia, že túto ilúziu zažívame aj preto, lebo to, že sa mozog nechal oklamať, je menej vážne, ako keby skutočná situácia v realite aj nastala. Mozog sa tak radšej nechá zmiasť ilúziou, ako keby nemal reagovať na skutočné vnorenie sa do tmy a nereagoval na to pohotovo.

Niektorí ľudia ilúziu nevidia

V rámci štúdie sa skúmalo, ako farba diery a bodky okolo nej ovplyvňujú duševné a fyzické reakcie. 50 účastníkov štúdie s normálnym zrakom sledovalo podobné ilúzie, ako sú na obrázku v rôznych farbách. Ilúzia pohybu bola najúčinnejšia práve pri čiernej farbe. Pri tomto odtieni malo 86 % účastníkov pocit, ako keby k nim smerovala tma.

Aj sledovanie zreničiek ukázalo, že sa pri pohľade na ilúziu nevedome rozširujú. Ak bol stred ilúzie biely, zreničky sa naopak stiahli veľmi málo.

„Na základe tejto ilúzie prezentujeme, že zrenica oka reaguje aj na imaginárne svetlo, resp. tmu spôsobenú ilúziou,“ hovorí psychológ Bruno Laeng z Nórskej univerzity v Osle.

Autori si nie sú istí, prečo 14 % skupiny nevnímalo ilúziu. Dokonca aj medzi tými, ktorí ilúziu vnímali, boli rozdiely. Najviac ilúziu cítili ľudia, ktorým sa priemer zreníc menil najviac. Autori majú teraz v pláne zistiť, či na ilúziu dokážu reagovať aj zvieratá.