Dánsko musí vykopať rozkladajúce sa telá mŕtvych noriek. Plyny spôsobovali, že “vyliezali” zo svojich hrobov

Ochorením sa nakazili psy, mačky a dokonca aj gorily či tigre v zoologických záhradách. Čo sa však zvierat týka, pandémia najviac zasiahla populáciu noriek. Zomreli ich milióny, teraz ich však v Dánsku musia z ich hrobov opäť vykopať.

Pochované norky aj naďalej spôsobujú problémy

Pred časom sme vás informovali o tom, akú pohromu spôsobila nákaza koronavírusom v populácii noriek. Zamestnanci norkových fariem museli milióny nakazených zvierat zlikvidovať, zdá sa však, že patálie sa nekončia. Ako píše portál IFLScience, nákaza postihla viac ako 200 norkových fariem po celom Dánsku. Tamojšie úrady sa obávali najmä nových mutácií, ktoré by mohli ohroziť účinnosť vakcíny proti koronavírusu.

Milióny noriek nakazených koronavírusom riziko výskytu novej mutácie výrazne zvyšujú. Bolo preto nevyhnutné milióny noriek zlikvidovať. Neraz sa totiž stáva, že zviera z farmy ujde. Ak by sa tak stalo, mohlo by nakaziť voľne žijúce zvieratá, čo by mohlo znamenať katastrofu, a to nielen pre zvieraciu populáciu, ale aj pre ľudí. Profesorka Joanne Santini pôsobiaca na jednej z londýnskych univerzít sa pre IFLScience vyjadrila, že riziko, že norky prenesú ochorenie na iné zvieratá alebo na ľudí, je veľmi vysoké.

Za bežných okolností by bolo riziko nižšie, norky sú totiž samotárske zvieratá. Milióny zvierat zatvorené v klietkach na farme však predstavujú vážne riziko. Farmy museli zabiť celkovo 17 miliónov noriek, pričom spočiatku sa zvieratá likvidovali kremáciou. Kapacity krematórií však nepostačovali, bolo preto nutné mŕtve norky jednoducho zakopať do zeme.

Dánska vláda rozhodla, že rozkladajúce sa telá je potrebné vykopať

Tento nápad však nevyšiel celkom podľa predstáv. Plyny z rozkladajúcich sa tiel zvierat spôsobili, že sa morky začali vynárať na povrch ako v scéne vystrihnutej zo zlého hororového filmu. Odhaduje sa, že na povrch by sa mohli vynoriť telá 4 miliónov moriek. Problém predstavuje fakt, že niektoré masové hroby sa nachádzajú v blízkosti nádrží s pitnou vodou alebo jazier, kam sa ľudia chodia kúpať.

Dánska vláda preto podľa agentúry Reuters rozhodla, že v máji sa norky začnú opäť z masových hrobov vykopávať. Následne budú ich telá zlikvidované vhodnejším spôsobom. Rozkladajúce sa norky budú rozvážané na kremáciu do 13 zariadení po celej krajine. Proces by mal byť dokončený v priebehu letných mesiacov. Dánska vláda dúfa, že tak budú peripetie s norkami definitívne ukončené.