Odhalia v ňom, či ju skutočne zabil Brian? Nový dokument o prípade Gabby Petito vyjde už o pár dní

Ako už určite viete, prípad Gabby Petito obletel svet a výrazný priestor dostal aj v našich médiách. Prípad zavraždenej influencerky otvoril tému domáceho násilia a možných následkov, do ktorých môže vyústiť. Zároveň upozornil na to, že bol iba jedným z mnohých podobných, ktoré sa po celom svete denne odohrávajú. Od prvých správ o zmiznutí Gabby prešli tri mesiace a už je na svete dokument, ktorý o niekoľko dní uzrie svetlo sveta.

Streamovacia platforma NBC – Peacock uverejnila trailer k pripravovanému dokumentárnemu filmu o Gabby Petito s názvom The Murder of Gabby Petito: Truth, Lies and Social Media. Hneď v úvode ukazuje zábery vysmiatej Gabby s Brianom počas ich spoločného tripu, z ktorého sa už nevrátila. Nasleduje prestrih, v ktorom vyšetrovateľ oznamuje podrobnosti v prípade zmiznutého dievčaťa.

Archívne zábery aj emotívne výpovede rodičov Gabby

Okrem týchto archívnych záberov dokument sľubuje priniesť aj výpovede pozostalej rodiny, ktorá sa nedokáže zmieriť s tým, čo sa stalo a stále hľadá rôzne indície, ktoré im mali naznačiť, že ich vzťah je toxický a môže vyústiť až do takéhoto tragického konca.

Prežívajú nočnú moru

Joseph Petito, otec Gabby, v traileri zmiznutie jeho dcéry prirovnáva k najväčšej nočnej more, akú môže rodič zažiť. Vo výpovediach najbližší mladej influencerky opisujú, ako vnímali celé vyšetrovanie, ako zle sa cítili, no predovšetkým, ako stále dúfali, že sa tento zlý sen rýchlo rozplynie.

Spomínajú aj tlak médií, ktorý vznikol a ako na internete vypukol ošiaľ medzi ľuďmi, ktorí zdieľali hashtag #FINDGABBY a dúfali, že sa ju podarí nájsť živú a zdravú. Na YouTube začali pribúdať videá s rôznymi konšpiračnými teóriami a ľudia začali skladať riešenie prípadu podľa seba.

Mama Gabby stále neverí tomu, čo sa stalo

Keď sa našli jej pozostatky, čakal na všetkých obrovský šok. Avšak predovšetkým na rodinu, ktorá sa v novom dokumente neubránila slzám. Nicole Schmidt, mama Gabby Petito, v ňom hovorí, že stále nemôže uveriť tomu, čo sa stalo.

Ako informuje portál Independent, očakáva sa, že v dokumentárnej snímke zohrajú dôležitú úlohu sociálne siete, na ktorých sa rozpútali búrlivé diskusie a ľudia sa pomocou spájania časových osí snažili vypátrať, čo sa stalo. Okrem toho uvidíme aj výpovede reportérov, ktorí prípad sledovali od úplného začiatku a z prvej ruky, preto sa očakáva, že príde k odhaleniu skutočností, o ktorých sa doteraz na verejnosti nehovorilo.

Priznajú v dokumente, či Brian zabil Gabby?

Ako uvádza jeho synopsia, dokument chce do prípadu priniesť nové svetlo a odpovede na doteraz nezodpovedané otázky, ktoré mnohí zaiste máme. Predovšetkým jedna sa týka Briana a podielu viny, ktorú má na jej smrti. Sme zvedaví, či sa dočkáme aj tejto odpovede. Rodičia v ňom spomínajú na Gabby, jej detstvo aj vzťah s Brianom a hovoria o detailoch, ktoré doteraz pred kamerou nepovedali.

Jeho premiéra je naplánovaná už na tento piatok 17. decembra a dostupný bude na tomto odkaze, avšak iba na území USA, Veľkej Británie a Írska. Ak vás prípad zaujíma a máte tú možnosť, nenechajte si ho ujsť.

Prípad Gabby Petito

Gabby Petito bola označená za nezvestnú 11. septembra a zmizla počas cestovania s Brianom. Naposledy sa rodičom ozvala koncom augusta prostredníctvom SMS správy, nie sú si však úplne istí, že jej odosielateľom bola práve ona. Aktuálne sa vyšetrovanie snaží odhaliť, či ich poslal Brian.

Ten sa vrátil z ich výletu sám a odmietal hovoriť s políciou aj s najbližšími o tom, kde je Gabby alebo čo sa vlastne stalo. 20. septembra boli zverejnené správy o tom, že sa našlo mŕtve telo, ktoré patrilo práve zmiznutej influencerke. Neskôr sa potvrdilo, že bola zavraždená. Príčinou smrti bolo uškrtenie.

Brian Laundrie zatiaľ nebol obvinený z vraždy Gabby Petito. Nehovorí sa však ani o žiadnom inom podozrivom. Vzhľadom na hádky, ktoré medzi sebou viedli a udalosti, ktoré sa odohrali pred smrťou Gabby, si verejnosť vytvorila vlastný názor, podľa ktorého za jej smrťou stojí nepochybne Brian. Počkajme však na oficiálne výsledky vyšetrovania.