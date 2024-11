Odborník vníma u ľudí novú, extrémne znepokojujúcu vec: Je obrovská šanca, že sa týka aj vás a ani to o sebe neviete

Spoločnosťou sa ako mor rozlieha nízka motivácia, prežívanie neustáleho pocitu unudenosti, neschopnosť sústredenia sa a strata ambícií. Nie ste jediní, kto dnes o toľko ťažšie hľadá dôvody, prečo ísť cvičiť, či dnes variť, alebo robiť čokoľvek, čo nie je vyslovená povinnosť.

Článok pokračuje pod videom ↓

O tomto fenoméne priniesol na sociálnu sieť YouTube video esej uznávaný americký psychiater Dr. Kanojia, ktorý je známy pod prezývkou Dr. K.

Každá závislosť má postup, konečnú fázu tejto vnímame len krátko

Ako na začiatok opisuje, každá závislosť v procese rokov progresívne postupuje. Začínajúci alkoholik môže zažiť triašku či abstinenčné príznaky, avšak jeho zážitok je diametrálne odlišný od podoby alkoholika, ktorý so závislosťou bojuje také dve dekády.

Posledná fáza závislosti so sebou prináša devastačný účinok na ostatné orgány v tele – „napríklad kardiotoxicitu, zväčšenie a opuch pečene, cirhózu, či rakovinu pečene“.

„Z povrchového hľadiska alkohol a jeho účinok na mozog je úplne odlišný koncept od systémového zlyhania orgánov,“ opisuje Kanojia. „A keď máte terapeuta, ktorý prešiel tréningom, pri ktorom sa učil riešiť alkoholizmus, neznamená to nutne, že si prešiel tréningom, pri ktorom by sa vedel vyrovnať s cirhózou pečene.“

Ako ďalej opisuje, niečo podobné vidíme pri novej závislosti, ktorá sa začala objavovať až nedávno. Ide o posledné štádium závislosti od obrazovky.

Pozor, možno na vás číha obrovský problém

Interaktívne smarfóny, ako ich poznáme dnes, sú relatívne nový fenomén, a preto aj psychiatri považujú posledné štádium závislosti od obrazovky za relatívne nový koncept.

„Niektoré z týchto manifestácií závislosti od obrazovky sú takmer úplne nové,“ opisuje Kanojia.

Odborníci dnes vnímajú najhoršie prípady, akými sú ľudia, ktorí si presunú záchodovú misu k počítaču, aby mohli „hrať degeneratívnym spôsobom“ bez prestávky, celé dni v kuse.

Teraz ste si možno vydýchli – je možné predpokladať, že väčšina z nás sa k takýmto radikálnym krokom neuchýlila.

Pozor, na váš krk však možno zatiaľ číha obrovský problém so závislosťou, ktorú si ani nemusíte sami uvedomovať.

Doktor pokračuje: „Problém je, že väčšina problémov, ktorým z mojej skúsenosti ľudia čelia, sú tvrdenia, že nemajú dosť motivácie, nevedia, čo so životom, že nemajú v živote smer… to vnímam ako rôzne manifestácie rokov a rokov závislosti od obrazovky.“

Nuda, vzdávanie sa a neschopnosť kontroly impulzov

Stačí sa pozrieť okolo seba – uvidíte ľudí na prechádzke so psom s telefónom v ruke, partnera, ktorý počas seriálu ťuká do mobilu, tisícky hodín strávených pri videohrách, či tatka, ktorý večer počas pozerania správ priraďuje farebné guličky do skúmaviek v mobile. Máte denný čas na mobile menej ako dve hodiny? Prirátajte k tomu televízor, notebook, hernú konzolu. Koľko hodín to je v skutočnosti?

Podľa doktora, psychiatri dnes pozorujú, že ľudia po rokoch strávených pred obrazovkou prežívajú neustály pocit nudy, majú znížené emocionálne povedomie (schopnosť čítania svojich emócií, alebo emócií iných ľudí), nedostatok silnej vôle, sú naučení vzdávať sa, trpia nedostatkom (prípadne žiadnym množstvom) motivácie, vnímajú úpadok motivačného pohonu, majú exekutívnu dysfunkciu (neschopnosť vykonávať pridelené úlohy), či nízku kontrolu impulzov.

„Keď sa pozriete na ktorúkoľvek mobilnú aplikáciu, zistíte, že akákoľvek obrazovka vo vašom okolí sa vás snaží obrať o hocijakú nutnosť práce,“ upozorňuje Kanojia.

„Dnes už dokonca nemusíte ani prepínať seriál – platforma to automaticky urobí za vás. Nemusíte pozerať záverečné titulky, pretože platformy si uvedomili, že aj to je príliš veľa práce. ‘Nechaj nás to urobiť za teba’.“

Pokiaľ sa zaujímate o svoje zdravie, v rámci vlastného experimentu si môžete sami položiť otázku, s koľkými bodmi v zozname sa stotožňujete.

„Ak trpíte niektorým z týchto problémov, je vysoká šanca, že ten problém súvisí s počtom hodín, ktoré strávite pred obrazovkou. Toto je niečo, čo vnímam ja, a vnímam to klinicky,“ hovorí doktor nakoniec.

„Odporúčam každému počúvať svoje inštinkty, ktoré vám hovoria, že obrazovka môže byť veľkým dôvodom, prečo problémom z tohto zoznamu čelíte.“