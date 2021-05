Zrušila sa veková hranica. Vakcína Pfizer je od 16 rokov, Modernu dostane každý od 18

Čakáreň v NCZI už nie je vekovo obmedzená, informuje Denník N. Do teraz mali nárok na vakcíny od Moderny a Pfizeru len ľudia nad 35 rokov. Oddnes je veková hranica zrušená.

Správu budeme aktualizovať.

Na očkovanie sa môžete prihlasovať na stránke korona.gov.

Čo je so Sputnikom?

Ako môžete vidieť v prihlasovacom formulári na očkovanie, dostupné sú len vakcíny od Pfizeru a Moderny, Sputnik V sa v zozname nenachádza. Vakcínu AstraZeneca zatiaľ dostávajú len ľudia, ktorí idú na druhú dávku. Do konca minulého týždňa sa malo rozhodnúť, ako to s ňou bude ďalej, keďže možnosť prihlásiť sa na ňu bola zrušená primárne z dôvodu, že jej máme nedostatok na druhé dávky.

Vakcína Sputnik V by sa zrejme mohla na Slovensku používať od júna. Minulú stredu to oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, ktorý predpokladá, že ju budú môcť zaradiť do vakcinačného programu. “Máme ruskou stranou definitívne podpísané stanovisko – súhlas na jej používanie. Zaplatením patričnej sumy sa vakcíny stanú naším majetkom. Predpokladám, že začiatkom júna ich takisto zaradíme do vakcinačného programu,” povedal minister.

Podľa jeho slov sa aktuálne rieši logistika očkovania Sputnikom V, ako aj sieť vakcinačných stredísk, čo je podľa šéfa rezortu zdravotníctva otázkou jedného až dvoch týždňov. Súhlas na jej používanie podpíše po dohode s vedením štátu. Výsledky testov z Maďarska sú podľa Lengvarského postačujúce. Tiež povedal, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nemal k tomu výhrady. Dokumenty Slovensko podľa jeho slov nedostalo všetky, ale získalo ich z iných zdrojov.