Od Netflixu aj držiteľov Oscara: 10 najhorších filmov, ktoré dostali hodnotenie menej než 3 %

Podobných rebríčkov už ste naprieč internetom mohli vidieť niekoľko. Milovníci filmov zo všetkých kútov sveta zoraďujú filmy od najhorších po najlepšie, dokonca aj medzi tými vydarenými. My sme sa tentokrát rozhodli pozrieť na desiatku tých najhorších filmov medzi najhoršími. Výsledok vás možno neprekvapí – svetová kinematografia je totiž skutočne plná veľmi zlých filmov.

Nasledujúci výber desiatich filmov sme hľadali – pre filmových fanúšikov – na tom najspoľahlivejšom zdroji, ktorý kvalitu tej-ktorej snímky hodnotí. Web Rotten Tomatotes v našich končinách síce veľmi populárny nie je, v ostatných krajinách je často hodnoverným zdrojom toho, či sa film, ktorý nám známy odporučil, so stopercentnou istotou aj zhliadnuť oplatí.

Ak je medzi takýmito tipmi niektorý z nasledujúcej desiatky, majte sa na pozore. Môže totiž hroziť, že jeho nekvalita vás vo veľkej mierne ovplyvní natoľko, že na sledovanie filmov neskôr zanevriete. Tieto snímky totiž od používateľov webu Rotten Tomatoes a aj kritikov získali hodnotenie len 0 %.

Pinocchio (2002)

Aj v našich končinách má filmové spracovanie známej rozprávky o Pinocchiovi lepšie hodnotenia než v zahraničí. Dvojnásobný držiteľ Oscara – taliansky herec a režisér Roberto Benigni – sa v roku 2002 rozhodol zahrať divákom na city a priniesť im svoju verziu srdcervúceho príbehu o chlapcovi z dreva, ktorý chcel byť živým človekom. Stal sa však presný opak.

Niektorí kritici si mysleli, že už Disneyho animovaná klasika z roku 1940 nebola práve najlepšou verziou a bola skôr desivá, ako príjemná a rozprávková (to nech posúdi každý sám, nám sa Disneyho dielo páčilo), hrané spracovanie strašidelnosť celého príbehu len podčiarklo. Zrejme to bolo ale spôsobené aj tým, že Benigni film nielen režíroval a napísal k nemu scenár, ale ešte aj stvárnil titulnú rolu.

Gotti (2018)

Prepadák nielen v hodnoteniach, ale aj v tržbách. Životopisná krimi dráma o šéfovi newyorského podsvetia Johnovi Gottim nezaujala tak, ako si mnohí mysleli. Aj keď John Travolta v tejto postave podal aspoň ako-taký výkon, aj tak bola snímka veľmi veľkým sklamaním. Skóre na Rotten Tomatotes pri tomto filme sa zastavilo na absolútnej nule a zdvihnúť sa ho už zrejme nepodarí.

Snímka Gotti je nakrútená z pohľadu Gottiho syna, Johna juniora (hrá ho Spencer Lofranco) a hlavnú postavu vo filme sledujeme počas troch významných dekád jeho života. Počas nich sa Gotti snaží stoj čo stoj a aj napriek tragédiám a mnohým pobytom vo väzení udržať svoju rodinu pohromade.

Kto z koho / The Slugger’s Wife (1985)

Držiteľ Oscara Hal Ashby sa svojím predposledným filmom kariéry snažil ulahodiť milovníkom hudobných filmov. Vo svojej horko-sladkej romantickej komédii prepojil dve najväčšie vášne Ameriky – rock’n’roll a bejzbal. Hlavným hrdinom je nádejný hráč klubu Atlanta Braves, ktorý sa zaľúbi do mladej a krásnej speváčky Debby. Ich vzťah však čaká množstvo skúšok, ktoré ich láska nemusí zvládnuť.

Ak by ste chceli vedieť, či to ich láska zvládne, nemusíte tento film z roku 1985 pozerať. Priemerné hodnotenia na ČSFD a to nulové na Rotten Tomatotes hovoria za všetko.

Majster premeny / The Master of Disguise (2002)

Aj slovensko-českí fanúšikovia na webe ČSFD sa pýtajú, prečo vôbec niekomu niečo takéto mohlo napadnúť. „Kvôli takýmto filmom bolo na televízoroch vymyslené tlačidlo OFF,“ píše jeden z divákov komentujúcich na profile filmu, ktorému svieti ešte relatívne dobré hodnotenie 12 %. Tí zahraniční aj spolu s kritikmi tento film doslova zniesli pod čiernu zem. Nemá síce úplnu nulu, ale 1 %, mnohí ním opovrhujú tak, ako by mal mínusové hodnotenia.

Hlavný hrdina Pistachio (hrá ho herec Dana Carvey) má talianske korene, pracuje ako čašník a ani v dospelosti veľmi nerozumie tomu, prečo má imuplzívnu potrebu neustálych mimických premien. Jeho otec Fabbrizzio (hrá ho James Brolin) mu totiž doposiaľ neprezradil fakt, že patrí k dávnemu rodu majstrov premeny, ktorí ovládajú pozoruhodné schopnosti. Ďalej, veríme, netreba pokračovať v opise deje. Tento film by si totiž namiesto 1 % (áno, vieme, nie je to nula, v tomto rebríčku skutočne musí byť!) zaslúžil doslova mínusové hodnotenia.

Moje bláznivé dvojča / Jack and Jill (2011)

Ďalší adept, ktorý síce nemá nulu, ale s istotou by si ju zaslúžil! Je len málo z filmov Adama Sandlera za posledných 10 rokov, o ktorých by sa dalo hovoriť ako o naozaj vydarených. O tejto komédii z roku 2011 sa ale dá hovoriť len v negatívnom zmysle slova.

Sandler tu stvárnil dve postavy – Jacka, ktorý žije takmer dokonalým životom, a Jill – jeho sestru-dvojičku, ktorá mu vždy zo života robila peklo a všetko obrátila hore nohami.

Už len fakt, že herec tu stvárňuje dve postavy – jednu mužskú a druhú ženskú – zaváňa problémom. Výsledok je presne taký, ako očakávate: veľmi zlý. Nezachránilo to dokonca ani relatívne známe hrecké obsadenie v podobe Al Pacina či Katie Holmes. Ak sa chcete naozaj zasmiať, vyberte si radšej iný film na pohodový večer.

Temné sprisahanie / Shadow Conspiracy (1997)

Charlie Sheen, Donald Sutherland či Linda Hamilton v hlavnom hereckom obsadení tohto politického trileru nemali byť len zárukou kvality filmu, ale najmä jeho návštevnosti v kinách. Škoda len, že jedno s druhým sa ovplyvňuje.

Hlavným hrdinom filmu je Bobby Bishop (Sheen), úspešný a uznávaný poradca prezidenta Spojených štátov amerických, ktorý má však neľahkú úlohu. Ide po stope neznámeho útočníka, ktorý sa snaží prezidenta eliminovať. Čo je najhoršie, zrejme pochádza priamo z ich vlastných radov.

Okrem pomerne obohranej zápletky sa kritici zhodli, že snímka postrádala akúkoľvek logiku a bola až extrémne nerealistická, nehovoriac o jej nudnosti. Aj kvôli tomu sa tento film, inak od skúseného režiséra Georga Cosmatosa (stál napríklad za druhým Rambom), nestretol s príliš veľkou slávou.

Koniec zločinu v Amerike / The Last Days of American Crime (2020)

Aj keď sa o streamovacej službe Netflix hovorí ako o producentovi kvalitných seriálových počinov, jej filmové projekty často nestoja za nič, pokiaľ nevrcholí oscarová horúčka. Pred vyše rokom najväčšia spomedzi streamovacích služieb predstavila svoj 149 minút trvajúci film založený na komiksovej predlohe autora Ricka Remendera. A aj keď sa komiksovým filmom v poslednom období mimoriadne darí, Netflix šliapol viac než vedľa.

Posledným krokom americkej vlády v boji s kriminalitou a terorizmom je vysielanie signálu, ktorý dokáže znemožniť vedomé páchanie trestných činov. Kariérny kriminálnik Grahama Bricke (hrá ho Édgar Ramírez), ktorý zatiaľ veľké šťastie nemal, sa spojí so synom známeho gangstera Kevinom Cashom (hrá ho Michael Pitt) a s hackerkou pôsobiacou na čiernom trhu Shelby Dupree (hrá ju Anna Brewster). Spoločne podniknú lúpež storočia a zároveň aj posledný zločin v dejinách USA.

Ako to vo filme napokon dopadlo, veľa ľudí nevie. Film získal totiž tak zlé hodnotenia, že sa ním už nechváli ani len samotný Netflix. Na Rotten Tomatotes nula, na ČSFD aspoň o čosi viac „uspokojivejších“ 34 %. Negatívne komentáre však vo veľkom prevládajú.

Tisíc slov / A Thousand Words (2012)

Rovnako ako Adam Sandler, aj obľúbený šesťdesiatnik Eddie Murphy už má svoje úspešné komediálne časy dávno za sebou. Vo filmoch sa objavuje len sporadicky a aj keď by sa mohlo zdať, že si role svedomito vyberá, očividne tomu tak nie je a dôkazom je táto veľmi zlá komédia z roku 2012.

Film sleduje príbeh výrečného Jacka McCalla, ktorý povie čokoľvek, len aby dosiahol svojich cieľov. Keď sa ale pokúsi podviesť jedného duchovného guru, zistí, že jeho život od teraz závisí na kúzelnom strome s tisíckou listov – jeden za každé slovo, ktoré mu zostáva. Jack preto musí prestať rozprávať a prísť na nejaký nekonvenčný spôsob komunikácie, inak skončil.

Snímka sa do distribúcie kín dostala až štyri roky po oficiálnom konci nakrúcania (film bol hotový v roku 2008, uvedený v roku 2012) a nominovaná bola na tri Zlaté maliny – za najhorší film, najhorší scenár a najhorší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe.

Zmeškaný hovor / One Missed Call (2008)

Je až prekvapivé, koľko zlých hororov za poslednú viac než dekádu vzniklo a v rebríčku najhorších filmov s ešte horšími hodnoteniami sa objavil na popredných priečkach len jeden. Čakal ale niekto od remaku japonského hororu aj niečo iné?

V tomto (vraj) nadprirodzenom filme obdrží skupina náhodných ľudí desivú SMS-ku, ktorá hovorí o posledných okamžikoch ich života. No aj keď sa tieto správy darí nešťastníkom vymazať, vzápätí im začnú chodiť ďalšie a je ich stále viac.

Musíme uznať, že nejde až tak úplne o hlúpy námet. Problémom v tomto prípade ale podľa niektorých kritikov bolo veľmi zle zvolené herecké obsadenie a ich slabé herecké výkony. Ide tak o najhorší remake japonského filmu (ktorými sa americkí tvorcovia veľmi radi inšpirujú), aký kedy vznikol. Minimálne teda o tom svedčia hodnotenia na Rotten Tomatoes.

Telo na telo / Ballistic: Ecks vs. Sever (2002)

No a čo teda to úplne najhoršie podľa hodnotení známeho filmového webu? Film s Antoniom Banderasom a Lucy Liu v hlavných úlohách.

Bývalý špičkový agent Jonathan Ecks (Banderas) opustil rady FBI po tom, čo mu pri mohutnej explózii zomrela manželka. Čo však čert nechcel, všetko bola len kamufláž a manželka žije pod novým menom a v utajení vo Vancouveri ako manželka vplyvného muža. Ten vyvinul miniatúrne zariadenie, ktoré sa dá voperovať obeti do tela a v potrebnom okamžiku ju zlikvidovať. Ecks sa tak opäť vracia do práce a jeho úloha je jasná – zlikvidovať vplyvného zlosyna. Na svojej misii sa spojí s agentkou prezývanou Sever (Liu), ktorá bola jeho dlhoročnou rivalkou.

Filmov s nízkym či nulovým hodnotením je na Rotten Tomatotes, samozrejme, viac. Celú stovku pokope nájdete napríklad na tomto odkaze.