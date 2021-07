Radšej sa do nich ani nepúšťajte: Toto je 10 najhorších seriálov, aké kedy Netflix predplatiteľom ponúkol

Streamovacia služba Netflix patrí medzi najpopulárnejšie spomedzi všetkých. Svojim predplatiteľom už stihla ponúknuť stovky originálnych námetov a v tvorbe nových neplánuje za konkurenciou zaostávať. No aj keď sa o tvorbe Netflixu vo všeobecnosti hovorí ako o mimoriadne kvalitnej, aj majster tesár sa raz utne, ako sa zvykne hovoriť.

Nie, nikomu všetko nevychádza vždy na sto percent a svoje o tom vedia aj producenti a tvorcovia filmov či seriálov (tí slovenskí by vedeli rozprávať najviac). A dokonca aj taký gigant ako Netflix sa úplne so všetkými seriálmi nechváli. Má to, samozrejme, veľmi prosté vysvetlenie – s niektorými seriálovými námetmi totiž šliapol doslova mimo.

Na našom webe sme vám už predstavili mnohé seriály a rebríčky tých, ktoré stoja za zhliadnutie. Tentokrát sa ale na tvorbu najznámejšej a najobľúbenejšej spomedzi streamovacích služieb pozrieme z opačného súdka. Toto je 10 najhorších seriálov, aké kedy Netflix svojim predplatiteľom ponúkol a vy by ste sa im mali oblúkom vyhnúť. (Poznámka: Pri názvoch seriálov uvádzame percentuálne hodnotenie, ktoré jednotlivé seriály dostali od používateľov webu ČSFD.)

Too Hot to Handle – 52 %

Náš výber začíname nezvyčajnou zoznamkou, ktorá sa s každou novou sériou objavuje aj napriek svojej tuposti na popredných priečkach obľúbenosti medzi predplatiteľmi Netflixu.

Na rajskej pláži sa ocitá skupinka príliš sexy mladých nezadaných ľudí, ktorí sa snažia vyhrať rozprávkových 100-tisíc dolárov. Má to však jeden veľký háčik – nesmú podľahnúť všeobecnej príťažlivosti a musia sa vzdať sexu.

Prečo sa táto netradičná reality show ocitá v rebríčkoch obľúbenosti divákov a zároveň aj v rebríčkoch toho najhoršieho, čo Netflix vyprodukoval, predpokladáme, netreba hlbšie rozoberať. Ak sa chcete presvedčiť na vlastné oči, že je to naozaj zlé, pustite si prvý diel.

Away – 59 %

Mal to byť veľkolepý projekt, ktorému mnohí veštili sľubnú budúcnosť. V hlavnej úlohe tejto sci-fi drámy sa objavila oscarová Hilary Swank ako Emma Green, ktorá musí opustiť svojho manžela a dospievajúcu dcéru, aby mohla veliť medzinárodnej posádke pri ťažkej a mimoriadne zradnej misii na Mars. Čo všetko tam napokon zažila, to vie len málokto, pretože tento seriál mnohí diváci nezvládli kvôli nude dopozerať do konca.

Zaujímavé je, že tvorcom seriálu je pomerne šikovný scenárista, ktorý v minulosti pracoval na divácky úspešnom seriáli Penny Dreadful. So sci-fi počinom však veľa vody nenamútil. Away si svoju premiéru odbil len minulý rok, od tunajších divákov na webe ČSFD si však vyslúžil pomerne nízke hodnotenia. Slabé odozvy boli napokon príčinou zrušenia po prvej sérii.

Haters Back Off – 58 %

O tomto ste možno ani nepočuli, aj keď sa prekvapivo dožil až dvoch sérií (ale len dohromady 16 epizód). Úspech komediálneho seriálu Haters Back Off chcel Netflix postaviť na obsadení známej YouTuberky Colleen Ballinger (Miranda Sings) do hlavnej úlohy. Tento zámer tak trochu aj vyšiel, pretože seriál mediálny záujem vzbudil. Kvalitou však išlo o dosť nevydarený projekt.

Haters Back Off sleduje (zdanlivo) skutočný príbeh YouTuberky Mirandy Sings a jej rodiny. Hlavná hrdinka je netalentovaná mladá speváčka, ktorá sa stoj čo stoj chce stať slávnou. Jednotlivé epizódy ukazujú jej cestu za slávou, ktorá nebude lacná a bude ju stáť množstvo hádok s jej rodinou, ktorú je ochotná kvôli celosvetovému uznaniu pokojne aj zapredať a strápniť.

Sex/Life – 56 %

Čerstvý prírastok od Netflixu vyvolal búrlivé diskusie najmä kvôli množstvu sexu, ktorý sa v jednotlivých epizódach objavuje. Keďže je ale jeho nevyhnutnou súčasťou, bude zrejme poburovať ešte dosť dlhú dobu. Aj Sex/Life sa stretol s veľkým diváckym záujmom, vďaka ktorému sa zrejme dočká aj druhej série.

Tá prvá mala na Netflixe premiéru len nedávno a rozpráva príbeh ženy, ktorá sa po pôrode a nefunkčnom manželskom zväzku rozhodne pospomínať si na svoju búrlivú mladosť, pričom priestor dostávajú aj jej nezvyčajné sexuálne fantázie.

No aj keď bol najmä kvôli povyku okolo sex scén v seriáli o tento projekt nesmierny záujem, hodnotenia príliš pozitívne nie sú. O Sex/Life tak možno po kvalitatívnej stránke hovoriť ako o nie príliš vydarenom projekte. Myslia si to aj tunajší diváci, ktorí mu udelili hodnotenie len 56 %.

Insatiable – 55 %

Aj o komediálnom seriáli Nenásytná (Insatiable) sa hovorilo o ako nezvyčajnom zjave na poli streamovacích služieb. Nie však príliš dlho. Aj keď totiž námet vyzeral nádejne, výsledok bol podľa niektorých až príliš preplnený tupotou.

Insatiable rozpráva príbeh teenagerky Patty, ktorú v škole šikanujú kvôli jej postave. No po tom, čo počas troch mesiacov držala striktnú tekutú diétu, je z nej chudá kráska, ktorá sa chce svojim spolužiakom pomstiť. Potenciál mladej dievčiny si všimne právnik Bob, ktorý zároveň pracuje aj ako tréner dievčat na súťaže krásy a rozhodne sa z nej urobiť kráľovnú. Podarí sa mu to?

Seriál si vyslúžil prevažne zmiešané hodnotenia, ktoré z neho robia skôr priemerné dielo, aj keď rozpráva o dôležitých veciach a body shamingu. Podľa mnohých divákov bol však spracovaný veľmi necitlivo a navyše neoriginálne.

The Letter for the King – 54 %

Netflix to pomerne často na svojich predplatiteľov skúša aj inou ako anglicky hovoriacou produkciou. Jedným z pokusov, ktoré nevyšli, bol aj dobrodružný fantasy seriál holandskej produkcie s distribučným názvom Dopis pre kráľa. V ňom je hlavný hrdina – mladý chlapec – poverený neľahkou úlohou, a síce doručiť tajnú správu, na ktorej závisí osud celého kráľovstva.

Mala to byť nejaká lacnejšia verzia Game of Thrones, ktorá navyše kombinuje legendu o Artušovi, Zaklínača aj Pána prsteňov? Nevedno. Mnohí z tých, ktorí tento 6-dielny výplod videli, sa zhodli na tom, že je to brak, s ktorým sa neoplatí strácať čas. Námet to bol pomerne fajn, vo výsledku je to ale tragédia, na ktorú sa zrejme veľmi rýchlo zabudne.

Jinn – 52 %

A čo hororovo ladený seriál lisabonsko-jordánskej koprodukcie? Aj tu to mohlo vystreliť, no skrátka tieto žánrovky idú lepšie filmárom z iných krajín, aj keď musíme uznať, že nápad to nebol zlý, len bol trošku detinský.

Pri výlete do historické mesta Petra v jordánskych skalách sa stane niečo, čo by nikto nečakal, že sa stať môže. Do ľudskej ríše odtiaľto preniknú dvaja džinovia – jeden dobrý a druhý zlý. No a kde sa títo dvaja pobijú? Nie, tentokrát to nebude New York ani žiadne americké veľkomesto, ktoré nikdy nespí a pamätá si rôznorodé filmové tragédie. Dve mytologické postavy sa rozhodnú, že ich bojiskom nadprirodzených síl bude stredná škola v Jordánsku. Treba k tomu viac? V tomto prípade sa vlastne ani nečudujeme, že to má hodnotenia, aké má. Dokonca sme mysleli, že na tom tento 5-dielny seriál bude ešte horšie.

October Faction – 51%

Mnohí by si mohli myslieť, že neúspešná komiksová adaptácia v dnešnej dobe existovať nemôže. Pri tejto minuloročnej novinke to ale ani zďaleka neplatí. Aj keď samotná komiksová predloha sa medzi fanúšikmi teší nemalej popularite, jej seriálové spracovanie tvorcovia dosť pokašľali, čo im diváci, samozrejme, dali aj náležite pocítiť. Zrejme to ale bolo kvôli veľkým očakávaniam, ktoré všetci mali.

October Faction sleduje osudy jednej veľmi špecifickej rodiny, v ktorej sa mama Deloris a otec Fred venujú neľahkej práci – loveniu kadejakých nadprirodzených netvorov. No a ich deti – dvojčatá Viv a Geoff – zas pred nimi musia ukrývať temné tajomstvá. Nepripomína vám to niečo?

Áno, podobných námetov o lovcoch démonov a strašidiel tu už bolo pomerne dosť. Stačí si spomenúť na Supernatural či sestry Halliwellové v Charmed a zistíte, že niečo podobné ste už videli.

Brews Brothers – 40 %

Netflix to už viackrát skúšal aj s komediálnym žánrom, no nie všetko mu vyšlo. Schválne – koľko naozaj vydarených komediálnych seriálov od tejto streamovacej služby ste videli? Úprimne, zrejme ich veľa nebude, pretože za tými najkvalitnejšími Netflix sám o sebe nestál a len zakúpil streamovacie práva. A dôkazom toho, že Netflixu komédie skrátka nejdú, je aj tento seriál.

Hlavnými hrdinami sú dvaja bratia, ktorí síce nie sú najlepšími kamošmi, zato o varení piva toho vedia viac než ktokoľvek iný. Rozhodnú sa preto spoločne vstúpiť do biznisu. Ako ale vybudovať úspešný podnik, keď nevedia, ako má fungovať rodina?

Brews Brothers mali potenciál byť humorným dielom. To najdôležitejšie v tomto prípade však postrádali, a to humor samotný.

Another Life – 39 %

No a čo to najhoršie podľa užívateľov ČSFD? Vyzerá, že je ním aj napriek všetkým úspechom seriál Iný život. Sci-fi dráma so známymi seriálovými tvárami v hlavnom hereckom obsadení síce zaujali natoľko, že jej Netflix doprial aj druhú sériu, jej kvalita je však tak neskutočne mimo, až sa všetci pýtajú, prečo vlastne pokračovanie uvidíme?

Už samotný opis seriálu však neveští nič dobré, aj keď veríme, že skalní fanúšikovia sci-fi žánrov z neho zostali vo vytržení. Another Life sleduje príbeh astronautky Niko Breckinridge a jej tímu. Tí sú poverení neľahkou úlohou – nájsť v širokom vesmíre mimozemskú civilizáciu po tom, čo sa neznámy mimozemský artefakt záhadne objaví na Zemi. Ako to už ale v podobných prípadoch chodí, posádku vo vesmíre nič dobré nečaká.

Treba k tomu napísať viac? Možno komentáre na ČSFD vás presvedčia o tom, že toto je naozaj veľký krok mimo, ktorý si pokračovanie v podobe druhej série naozaj nezaslúžil.