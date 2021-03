Od dnes platia nové podmienky pre nosenie respirátorov. Pozrite si, kde všade sú povinné a kde platí výnimka

Povinnosť nosiť respirátor alebo obdobný prostriedok sa od pondelka rozšírila na všetky interiéry okrem vlastnej domácnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

“V exteriéroch bude naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šatkou,” priblížila. Deti do ukončenia prvého stupňa základných škôl respirátor v interiéri mať nemusia, no musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou. Táto výnimka platí pre osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže, pokiaľ sú umiestnení v jej objektoch.

Výnimky pre nosenie v práci

Respirátor v interiéri nemusia mať ani zamestnanci pri výkone rizikovej práce zaradenej do tretej alebo štvrtej kategórie, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži. Platí to aj na zamestnancov, ktorým pracovná zdravotná služba potvrdí, že ich pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora. Všetky tieto osoby musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou.

V interiéri aj v exteriéri majú výnimky z nosenia rúšok a respirátorov deti do šesť rokov, ďalej osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako päť metrov. Rúško ani respirátor nie sú povinné ani pre osoby so závažnými poruchami autistického spektra či osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Pri športe nemusíte mať rúško ani respirátor

Respirátor ani rúško nie sú povinné pri výkone športu. Výnimka sa vzťahuje aj na fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania či na nevestu a ženícha pri sobáši. Rovnako platí pre výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu. ÚVZ SR počíta aj s výnimkou pre tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania a tiež pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Povinnosť nosiť respirátor bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149 + A1 sa doteraz týkala obchodov a prostriedkov verejnej dopravy. Medzi takéto tvárové polomasky možno podľa ÚVZ SR zaradiť aj respirátory s označením KN95 alebo N95, ktoré boli posúdené podľa požiadaviek platných v Európskej únii. Hodnovernosť respirátora si spotrebiteľ môže narýchlo overiť podľa označenia CE, za ktorým nasleduje štvorčíslie.

Pravidlá pre nosenie respirátorov

Respirátory sú spravidla jednorazové pomôcky. Ak výrobca neuvádza inak, životnosť respirátora FFP2 býva v bežných podmienkach najviac osem hodín používania. Znovu použiteľné respirátory bývajú označené písmenom “R”, čiže napríklad FFP2 R. Poukázal na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Zdôraznil, že je potrebné vždy sa riadiť pokynmi výrobcu. “Ak opätovné použitie neodporúča, rešpektujte to,” uviedol ÚVZ. V prípade, že človek využil respirátor na miestach, kde bol vysoký pohyb ľudí, alebo priestory boli stiesnené či slabo ventilované, respirátor už opätovne ÚVZ neodporúča používať. “Použité respirátory odporúčame likvidovať ako bežný komunálny odpad, ktorý sa vkladá do plastových vriec určených na odpad a následne do kontajnerov na komunálny odpad. Tento druh odpadu nevhadzujte do nádob určených na separáciu,” dodal ÚVZ.

ÚVZ tiež neodporúča používať respirátor, ktorý je vlhký, poškodený alebo znečistený. Zároveň nie je vhodné nosiť respirátor, ktorý už využil niekto iný. “Ak ste mali respirátor nasadený iba krátko, teda minúty, nie hodiny, a ste si istí, že ste s respirátorom správne manipulovali, teda iba za gumičky, nedotkli ste sa vnútornej časti a nemohol sa kontaminovať z okolia, môžete si ho nasadiť opäť,” vysvetlil ÚVZ.