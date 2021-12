Očkovaní by mali byť zvýhodnení. Premiér Heger naznačil, aké kroky podnikne, keď čísla pozitívnych začnú klesať

Vláda robí predvídateľné opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. V rozhovore pre TASR to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).

Heger sa chce vrátiť ku COVID automatu

Eduard Heger pripomenul, že na Slovensku od februára do novembra platil COVID automat, kde nastavili pravidlá na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Problém podľa predsedu vlády nastal vtedy, keď niektoré okresy “sčerneli” a ľudia v nich nedodržiavali nastavené opatrenia. “COVID automat sa nemusel meniť, ak by sa pravidlá dodržiavali,” podotkol Heger.

Premiér naznačil, že po tom, čo čísla pozitívnych začnú klesať, Slovensko sa vráti naspäť ku COVID automatu. Ten by po novom mohol zvýhodňovať očkovaných. V čiernych okresoch by napríklad mohli navštevovať reštaurácie.

Opatrenia treba podľa Kollára komunikovať v predstihu

Opatrenia sú predvídateľné, ale bolo by dobré ich komunikovať s dostatočným predstihom. Vláda by mala dávať väčší časový úsek, aby sa vedeli ľudia pripraviť. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR a Sme rodina Boris Kollár. Minister financií a šéf OĽANO Igor Matovič označil za riziko, že cez sviatky sú otvorené niektoré zariadenia. Obáva sa silnej vlny v podobe variantu omikron a sprísňovania opatrení.

Keď vláda sľúbi uvoľnenie v určitý termín, má sa to podľa Kollára dodržať. Dodal, že krajina musí prežiť nielen zo zdravotníckeho pohľadu, ale aj z ekonomického. Treba počúvať odborníkov, ale vyvažovať ich tvrdenia, aby nám neskolabovala ekonomika. “Treba to vyvažovať, sú dvaja zodpovední ministri. Minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý má zachraňovať hospodárske zdravie, a potom minister zdravotníctva, ktorý by mal vyvažovať ochranu zdravia a prežitia zdravotníckeho systému,” uviedol.

Matovič sa obáva sprísnení

Matovič varuje pred dôsledkami variantu omikron a pred sprísňovaním opatrení. “Cez sviatky, keď sa niektoré zariadenia otvoria, bude to o to väčšie riziko. Trochu sa obávam, že z krátkodobého hľadiska to bude tanec na vrchnej palube Titanicu, ale nakoniec v polke januára budeme radi, že sme radi. Obávam sa, že keď omikron vbehne v plnej sile na veľmi slabo zaočkované Slovensko, tak to tsunami, čo sa sem bude valiť, nás prinúti k tomu, že si zavrieme ústa a nebudeme ani len snívať o uvoľňovaní. Všetci sa zabarikádujeme doma a budeme čakať, aby sa nám nič nestalo,” uviedol.

Líder OĽANO pripustil, že sme neboli pripravení na tretiu vlnu. “Zistili sme tvrdú realitu, keď už je neskoro a musíme vymýšľať neštandardné riešenia typu 300 eur pre dôchodcov. Zatiaľ to vyzerá dobre, ich zaočkovanosť rastie,” uzavrel.