Očkovací maskot v Brazílii vyzerá ako člen rasistického Ku-klux-klanu. Obyvatelia sú pobúrení

Brazília zvolila oproti iným krajinám menej tradičnú cestu. Oživila očkovacieho maskota spred 35 rokov. Užívatelia Twitteru si však všimli niečo, čo ich poriadne pobúrilo. Maskot sa podľa nich podobá na člena Ku-klux-klanu.

Ako informuje portál Daily Mail, maskot, ktorý dostal meno Zé Gotinha (v preklade Malá kvapka), bol prvýkrát vytvorený ešte v roku 1986. Cieľom ministerstva zdravotníctva bolo motivovať ľudí k tomu, aby sa dali zaočkovať proti obrne. V súčasnosti ministerstvo maskota oprášilo a snaží sa ním ľudí motivovať, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu. Niektorí ľudia však maskota ostro kritizujú.

Podľa užívateľov sociálnych sietí sa totiž maskot podobá na člena Ku-klux-klanu. Vlna pobúrenia vznikla po tom, ako boli prostredníctvom Twitteru uverejnené dve fotografie, na ktorých sa maskot fotil s deťmi. Nespokojná užívateľka Twitteru RoxxaneLaWin napísala, že ministerstvo si naozaj mohlo svoju úlohu splniť o niečo lepšie a overiť si, či je použitie takéhoto maskota vhodné.

The Brazilian vaccine mascot could have used a little more forethought. pic.twitter.com/b7o2DnfEVU

