Obyvatelia Bratislavy majú dôvod na radosť: Mesto získa novú električkovú trať, oznámili dátum odovzdania

Nová električková trať v bratislavskej Petržalke v úseku Jungmannova – Janíkov dvor má byť odovzdaná mestu do 15. decembra tohto roka. Na sociálnej sieti to oznámil bratislavský primátor Matúš Vallo s tým, že po náročných rokovaniach so španielskym a čínskym vedením zhotoviteľa stavby podpísali dodatok zmluvy s novým harmonogramom.

Cestujúci môžu jazdiť už budúci rok

Zhotoviteľ sa podľa primátora zaviazal do polovice decembra dostavať električkovú trať tak, aby po nej mohla jazdiť električka a mestu do tohto dátumu dodať aj všetku dokumentáciu potrebnú na schválenie predbežného užívania trate.

„Cestujúci by tak po novej električkovej trati mohli jazdiť už začiatkom budúceho roka v závislosti od trvania povoľovacích procesov. Zhotoviteľ sa zároveň zaviazal dokončiť do augusta 2025 zvyšok stavebných objektov, ktoré síce sú súčasťou projektu, ale nie sú nevyhnutné na samotnú prevádzku električky, ako napríklad premostenie Kutlíkovej ulice,“ spresnil Vallo.

Zintenzívňovanie prác

S novým harmonogramom podľa neho súvisí aj posun niektorých míľnikov stavby. Mesto v rámci dohody zhotoviteľovi poskytne zálohovú platbu s úrokovou sadzbou vo výške desiatich miliónov eur, na ktorú je 100-percentná banková záruka. „Čiže časť sumy, ktorú by mesto aj tak zaplatilo neskôr, teraz zaplatí vopred. Túto zálohu zhotoviteľ použije na zabezpečenie aktivity viacerých subdodávateľov na stavbe, aby práce mohli napredovať rýchlejšie,“ vysvetlil primátor.

Magistrát očakáva v najbližších týždňoch postupné zintenzívňovanie prác a do mesiaca by sa mal zdvojnásobiť počet stavebných objektov, na ktorých sa bude súbežne pracovať. V podobnom rozsahu predpokladá aj zvýšený počet pracovníkov na stavbe.

Meškajú

Vallo priznal, že práce na jednom z najdôležitejších dopravných projektov v Bratislave nenapredujú tak, ako by mali. Podľa doterajšieho harmonogramu prác mala byť trať vybudovaná do konca septembra. To však podľa primátora už nebolo možné garantovať. Stavba, ktorá sa začala koncom novembra 2021, podľa neho od začiatku čelila viacerým problémom. Od komplikovaných vzťahov v pôvodnom konzorciu, cez radikálne zvýšenie cien energií a materiálov v celom regióne až po objektívne prekážky.

„Som presvedčený, že pre novú električkovú trať, pre Petržalku, ale aj pre celú Bratislavu bol veľmi dôležitý tento náš posledný krok k zachráneniu stavby so súčasným zhotoviteľom,“ podotkol Vallo.