Obrovská novinka v živote Katky Jakeš, ktorá mnohých prekvapí. Oznámila nečakanú správu, potešia sa aj fanúšikovia Dunaja, k vašim službám

Jej tanečné pohyby poznajú desaťtisíce ľudí, nehovoriac o tom, že ukázala, že sa vie hýbať dokonca aj s tehotenským bruškom. Teraz sa však Katka Jakeš rozhodla ešte pre niečo veľkolepejšie.

Tanečnicu Katku Jakeš sú ľudia zvyknutí vidieť najmä po boku Ivany Gáborík, s ktorou sú dlhoročné kamarátky a roky spoločne pridávajú videá, či už tanečné, alebo jednoducho zábavné, kamarátske. Teraz sa však Katka Jakeš zo sociálnych sietí vracia na tanečný parket. Po 12 rokoch sa totiž podľa informácií Nového Času oficiálne vracia do tanečného sveta, no nie tak, ako by ste čakali.

Chystá vlastnú šou

Tanečnica Katka Jakeš v spolupráci s tanečníkmi Tomášom Antálkom a Mirom Martinovičom chystá tanečno-divadelnú šou LOVE2DANCE, ktorá bude mať premiéru budúci rok v Bratislave.

„Tanečná šou Love2dance je moje druhé autorské dielo, ktoré vzniklo na mojej druhej materskej dovolenke a bude ukazovať párový tanec na najvyššej technickej úrovni. Číslo dva nás teda sprevádza od začiatku,“ priznala Jakeš Novému Času.

V šou sa predvedie približne dvadsať profesionálnych tanečníkov, medzi ktorými nebude chýbať ani Marek Rozkoš, seriálový Peter Kučera z Dunaja, k vašim službám.

„Vzhľadom na druh tohto predstavenia sme hľadali výrazového herca s charizmou, čo Marek spĺňa na 100 %. Myslím, že jeho angažovaním do dejovej linky príbehu uspokojíme aj náročnejších divákov,“ povedal Boris Jakeš, ktorý je nielen Katkiným manželom, ale tiež producentom tejto šou.