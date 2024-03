Obľúbený syr je v ohrození: Výrobcovia majú veľký problém. Už čoskoro sa nebude mať z čoho vyrábať

Patrí medzi obľúbené druhy syrov, no je možné, že v blízkej budúcnosti ho už na pultoch obchodov nenájdeme a ak aj áno, jeho cenovka rapídne stúpne. Plesňovým syrom, ako sú camembert, hermelín alebo brie hrozí, že sa nebudú mať z čoho vyrábať. Za všetko môže klesajúca biodiverzita.

Za svoju chuť a vzhľad vďačí trojica vyššie spomenutých syrov vyšľachtenej plesni, ktorá existuje len v laboratórnych podmienkach. Jej reprodukcia ale začína byť značne problematická a podľa vedcov môže čoskoro vymrieť, informuje o problémoch výrobcov hermelínu, camembertu či syra brie portál Francúzskeho národného centra pre vedecký výskum.

Hermelínu zvoní umieračik

Ako CNRS News informoval, výrobcovia nemajú priveľa možností, čím by mohli pleseň penicillium camemberti nahradiť. Tá je pre výrobu týchto druhov podstatná, keďže má typickú orechovo-hubovú chuť a aj vzhľad, a na povrchu syrov vytvára typický biely, zamatovo hladký povlak.

Problémom penicillium camemberti je najmä fakt, že vo voľnej prírode by ste ju hľadali len márne, jej domovom sú laboratórne podmienky, kde sa aj rozmnožuje (sama to pritom nevie). Aj o schopnosť rozmnožovať pleseň spórami ale postupne camembert prichádza. Za všetkým je výrazné zmenšenie diverzity tejto plesne.

„Rovnako ako u všetkých organizmov, ktoré sú vystavené prehnane drastickej selekcii, došlo k výraznému zmenšeniu ich genetickej diverzity. Výrobcovia syrov si pri práci s týmito mikroorganizmami neuvedomili, že vybrali jeden druh, ktorý nie je dlhodobo udržateľný,“ cituje slová francúzskej biologičky Jeanne Ropars web Wired.

Riešenie existuje, no syry budú chutiť inak

Úlohou výrobcov chutných syrov tak v najbližšom období bude nájsť vhodnú alternatívu na výrobu týchto syrov. Na výber majú zatiaľ celkom slušného adepta, ktorým je pleseň penicillium biforme. Tento kmeň síce nevytvára typickú pleseň na povrchu syrov a jeho chuť je výraznejšia, ale jej najväčšou výhodou je, že sa vyskytuje vo voľnej prírode v surovom kravskom mlieku a dokáže sa aj sama pohlavne rozmnožovať. Navyše, má aj väčšie množstvo genetických variánt.

Samozrejme, camemberty či hermelíny by v prípade apokalyptického scenára nezmizli náhle zo dňa na deň, ale postupne. Ich cena by tiež rapídne vzrástla a robilo by to z nich pomerne drahé druhy syrov, keďže by išlo o vzácnosť.