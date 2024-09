Obľúbený spevák Tomáš Bezdeda otvorene priznal, čo neznáša na ženách. Mnohé fanúšičky budú sklamané

Hoci má svoju vyvolenú po svojom boku, stále z neho ženy nemôžu odtrhnúť oči. Vyzerá rovnako dobre ako pred rokmi počas súťaže v SuperStar. Tomáš Bezdeda by si mohol vyberať, no on má jasno. Jednak má svoju Ivanu a taktiež vie, čo uňho zaručene nezaberá.

Článok pokračuje pod videom ↓

Mnohé fanúšičky to zrejme zamrzí. Ako sa spevák priznal pre Nový čas pre ženy, ženy s určitým správaním by uňho nemali žiadnu šancu.

Čo nemá rád u žien?

Zrejme si každý pamätá na obdobie, kedy spevák tvoril pár s Adelou, vtedy ešte Banášovou. Po ich rozchode to vyzeralo tak, že sa Tomášovi dlhší čas nedarí nájsť tú pravú. Nemal pritom núdzu o ženy, ktoré sa mu dokonca samy ponúkali.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tomáš Bezdeda (@tomas_bezdeda)



„A keď sa mi náhodou pri niektorej zdalo, že by aj mohla preskočiť iskra, rýchlo ju „zahasila“ svojím vulgárnym slovníkom a tým, že fajčila. Nepáči sa mi, keď žena fajčí,“ povedal otvorene spevák.

Našiel svoje šťastie

Aj keď bol dlhšie sám, oplatilo sa čakať. Dnes má po svojom boku manželku Ivanu, ktorej neraz adresoval komplimenty na verejnosti alebo na sociálnej sieti. „Ivanka nepije, nefajčí, vie variť, je milá… Čo viac si môžem priať?“ poznamenal šťastný Tomáš pred novinármi podľa portálu Nový čas pre ženy.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tomáš Bezdeda (@tomas_bezdeda)



Spevák sa čoskoro stane dvojnásobným otcom. Tomášovi a Ivane robí radosť ich synček Jakub, ku ktorému pribudne v decembri braček.