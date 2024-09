Obľúbený slovenský herec Vladimír Kobielsky bude tvárou novej relácie. V takejto úlohe by ste ho rozhodne nečakali

Vladimír Kobielsky je obľúbený slovenský herec, ktorého majú diváci radi a poznajú ho hlavne zo seriálov. Najnovšie sa však ocitne v úplne novej úlohe, a to ako moderátor v relácii na STVR. Informoval o tom Nový Čas.

49-ročný herec bude tvárou relácie Sieň slávy, ktorá sa bude už čoskoro vysielať na STVR. Predstaví sa v úlohe moderátora, čo je pre neho celkom netypické. Na obrazovky príde relácia už 3. októbra a momentálne má Vladimír Kobielsky za sebou niekoľko dní intenzívneho nakrúcania. Pre portál tiež priznal, že úloha moderátora nie je taká jednoduchá, ako si myslel.

Kobielsky v úlohe moderátora

„Nikdy som nebol moderátorom a nie je to úplne moja šálka kávy. Poznám moderátorov, ktorí sú brilantní a majú z mojej strany ne­smierny obdiv. Pretože je to stresujúce povolanie a my herci máme radšej, keď máme texty v rukách a môžeme sa schovať za nejakú dramatickú postavu. Tu sme sami za seba a je to o to ťažšie. Som šťastný, že som to prežil, myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť, a teším sa na ďalšie epizódy,“ povedal.

Podľa informácií Nového Času bude mať každý týždeň asi troch alebo štyroch známych hostí, s ktorými bude spomínať na to, aká bola ich cesta za slávou. Ak vás zaujíma, koho by ste mali v relácii vidieť, budú to napríklad Emília Vášáryová alebo aj Božidara Turzonovová, ale aj množstvo spevákov či športovcov.