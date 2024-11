Obľúbený festival dostal „stopku“, budúci rok sa u našich susedov neuskutoční. Cestovali za ním radi aj Slováci

Ešte v lete sme vás informovali, že jeden z najväčších festivalov v Európe zrejme končí. Teraz to organizátori potvrdili, Balaton Sound sa v susednom Maďarsku budúci rok neuskutoční.

Podľa posledných informácií mal byť problém v tom, že festivalu vypršala zmluva s mestom Zamárdi, kde sa na brehu jazera Balaton akcia konala. Organizátori vtedy nevedeli povedať, či sa Balaton Sound ešte uskutoční. O novej dohode sa malo rokovať v októbri.

Teraz zverejnil tím festivalu na sociálnej sieti informáciu o tom, že Balaton Sound zastihli dôsledky nestabilnej ekonomickej situácie od pandémie covidu. „Doteraz sme boli ticho, pretože sme stáli pred ťažkým rozhodnutím, ktoré sme museli dôkladne zvážiť,“ napísali.

Musia prehodnotiť budúcnosť festivalu

„Za 3 roky, ktoré prešli od covidu, sme sa snažili urobiť všetko pre to, aby festival fungoval,“ no nakoniec sa museli organizátori rozhodnúť, že nemôžu pokračovať v roku 2025 na úrovni, ktorú od nich fanúšikovia očakávajú. Musia prehodnotiť budúcnosť a potrebujú na to čas: „Balaton Sound bude nútený odpočívať v roku 2025“.