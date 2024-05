Obľúbené lyžiarske stredisko definitívne končí: Trápili ho finančné problémy, milovníkom športu to láme srdce

Lyžiarske stredisko SKI Lysá na svojom webe včera oznámilo, že definitívne končí s prevádzkou. O pomoc žiadalo štát, no neúspešne. Bez finančnej pomoci musí zatvoriť svoje brány.

„Ahojte priatelia prírody, lyžovania a bicyklov. Chceme vám s poľutovaním oznámiť, že po tomto víkende ukončíme našu činnosť na Lysej. Po veľkom úsilí a neskutočnom boji sme boli nútení zložiť zbrane. Po dvoch rokoch covidu, jednom roku nezmyselných cien energií a po rekordne teplej zime v tomto roku, kedy sa v polovici februára ukončila zimná sezóna, sme dospeli do stavu, že to už nie sme schopní ďalej ťahať sami, bez pomoci,“ píše na svojom webe SKI Lysá. Dodáva, že žiadali o pomoc, no márne.

Niektorí poslanci podľa webu nepochopili, aké je dôležité rozvíjať turizmus. Ku koncu lyžiarskeho strediska malo prispieť aj to, že sa nachádza na východe Slovenska v Sabinovskom okrese. Stredisko zároveň pozýva na rozlúčku s Lysou počas nasledujúceho víkendu. Dodáva, že je možnosť odkúpiť ho za symbolickú cenu.