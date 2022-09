Obľúbená Rhaenyra už nebude ako predtým, dej sa posunie o 10 rokov: Nová časť Rodu Draka prinesie obrovské zmeny

Pred niekoľkými hodinami unikol nový trailer k nasledujúcej epizóde seriálu Rod Draka (House of the Dragon) a avizuje niekoľko podstatných zmien. Šiesta časť sa totiž posunie o viac ako 10 rokov dopredu, uvádza CNET. Obľúbenú hereckú tvár Milly Alcock, ktorá stvárnila postavu Rhaenyry, tak v nej už neuvidíte, informuje BuzzFeed.

Článok pokračuje pod videom ↓

Trailer k 6. epizóde sľubuje niekoľko zmien a je otázne, ako sa s nimi diváci vyrovnajú. Snáď najzásadnejšou z nich je nahradenie herečky Milly Alcock Emmou D’Arcy.

Veľký časový posun a dospelé postavy

Nie je to však jediná zmena v obsadení. Postavu Alicent Hightower si v nasledujúcich častiach zahrá Olivia Cooke, namiesto Emily Carey, ktorú sme v tejto úlohe videli doteraz, píše EW.

Dôvodom týchto zmien je práve výrazný časový posun a teda nové obsadenie stvárni dospelú Rhaenyru a Alicent.

Divákom bude pôvodná zostava chýbať

Mnohých divákov nová ukážka prekvapila. „Milly mi bude veľmi chýbať,“ zdôveril sa jeden v komentároch. Ďalší chválili výkony oboch herečiek z prvých piatich častí a písali, že nastavili latku poriadne vysoko.

Táto zmena ale bola pre dej potrebná a fanúšikovia tomu rozumejú

No vyzerá to, že nebudú mať problém si na nové obsadenie zvyknúť. „Mladšie herečky boli skvelé, ale žiadny make-up alebo špeciálne efekty by nedokázali vytvoriť zrelosť, ktorú možno získať iba časom. Stačila jedna ukážka a Emmu a Oliviu už akceptujem ako staršie verzie Rhaenyry a Alicent,“ objasnila svoj názor ďalšia z diváčok.

Nechýbalo ani množstvo komentárov, ktorý vyzdvihujú kvality Rodu Draka. Ľudia pred obrazovkami HBO sú zatiaľ nadšení a my budeme pozorne sledovať, ako sa dej seriálu vyvinie ďalej.