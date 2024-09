Obľúbená herečka Anne Hathaway vyšla s pravdou von a prehovorila o svojej závislosti. Toto by ste od nej nečakali

Na jednom poháriku červeného vína nie je nič zlé až dovtedy, kým sa z neho nestane fľaša. Vedela by o tom rozprávať americká oscarová herečka Anne Hathaway, ktorá si tým prešla v minulosti. Dala zbohom alkoholu a rolu v tom zohral jej syn Jonathan.

,,Nezvyknem o tom hovoriť, ale som už viac ako päť rokov triezva,“ priznáva sa na začiatok herečka, ako uvádza portál Tyla. Hoci so závislosťou už nadobro skoncovala, problémy s pitím alkoholu sú realitou u ľudí v jej okolí. Ako povedala Anne, v jej živote nastal zlom, keď si uvedomila, že to už za to nestojí.

Sekla s alkoholom kvôli synovi

Povedala dosť vtedy, keď si prešla dlhou päťdňovou ,,rannou opicou”. Spôsob, akým pila, bol veľkým problémom, kvôli ktorému sa zakaždým dostala do príšerného stavu. V marci 2024 povedala pre Vanity Fair, že v hĺbke duše vedela, že pitie jednoducho nie je pre ňu.

,,Neprestala som preto, že moje pitie bol problém. Prestala som, lebo pitie ma vedie k opiciam, a to bol problém. Moja posledná opica trvala 5 dní. Keď budem v životnej fáze, kde bude dostatok priestoru na to, aby som mala opicu, začnem znova piť, ale nebude to skôr, než moje dieťa odíde z domu,“ povedala Anne o synovi Jonathanovi, ktorý sa dostáva do veku, keď ju stále potrebuje. Herečka chce byť pri ňom pri zmysloch a úplne triezva.

Zároveň odmieta, aby jej alkohol zasahoval do života a jej materstva. Nerada spomína na jednu nepríjemnú situáciu, kedy viezla syna do školy. Hoci nešoférovala, cítila sa strašne, čo už nikdy nechce zažiť.

Anne taktiež spomenula, že počas tohto obdobia to nebola ona. Nežila v prítomnosti, jednoducho čas ubehol veľmi rýchlo, ani nevedela ako.

Benefity života bez alkoholu

New Leaf Recovery Project, teda skupina združujúca ľudí, ktorí sa chcú uzdraviť zo závislosti, vysvetľuje, že eliminácia alkoholu má celý rad výhod. Webová stránka vysvetlila: „Triezvosť vám môže pomôcť objaviť novú energiu na kreatívne činnosti alebo záľuby, ktoré ste mali radi. Môže zlepšiť vzťahy s rodinou a priateľmi, a tiež poskytne „jasné myslenie, lepšiu pamäť a lepšie sústredenie.“