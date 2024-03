Obľúbená dovolenková destinácia zavádza nové pokuty: Toto možno robíte aj vy, môžete prísť až o 3 000 eur

Možno si aj vy z dovoleniek radi odnášate drobné suveníry. Niekto si v obchode kúpi magnetku či pohľadnicu, iní si zas radi nazbierajú pár mušlí a vezmú si na pamiatku aj trochu piesku z pláže. V tejto destinácii sa tomu radšej ale vyhnite, inak hrozí nepríjemná pokuta.

Hrozia vysoké pokuty

Ako informuje LADbible, ak sa tento rok chystáte dovolenkovať na Kanárskych ostrovoch, dávajte si pozor na to, aký si odtiaľ odnesiete suvenír. Ak si totiž so sebou budete chcieť odniesť napríklad piesok či kamene z pláže, môže vám za to hroziť nepríjemná pokuta.

Kanárske ostrovy sa snažia klepnúť po prstoch turistom, ktorí takýmto spôsobom ničia a narúšajú miestny ekosystém. V snahe odradiť ľudí od odnášania kameňov a piesku z pláže zavádza destinácia pokuty. Tie siahajú od 150 eur až po takmer 3 000 eur. Výška pokuty závisí od množstva kameňov alebo piesku, ktoré sa dovolenkár pokúsi z pláže odniesť.

Správanie turistov začína byť neúnosné

Obľúbené destinácie ako Lanzarote a Fuerteventura patria k najviac postihnutým oblastiam. Ľudia si odtiaľto „suveníry“ odnášajú najčastejšie. Podľa kanárskych médií patria tieto miesta k tým, ktoré zápasia s úbytkom prírodného materiálu v dôsledku činnosti turistov, čo núti úrady zaviesť rázne zmeny. Len z chránených pláží Lanzarote údajne každoročne zmizne približne tona prírodných materiálov.

Úrady majú problém zistiť, či materiál, ktorý si chce turista odniesť, pochádza z chránenej pláže alebo nie. Bez ohľadu na to však začína byť správanie turistov na mnohých miestach neúnosné.