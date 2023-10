Obľúbená destinácia prichádza s ráznou zmenou. Po istej hodine si tam nekúpite alkohol ani jedlo, dôvod vás možno prekvapí

Nočný rušný život je populárny vo viacerých mestách po celom svete, pričom jedným z nich je aj Miláno. Mesto na severe Talianska však teraz čaká značné obmedzenie niekoľkých nočných aktivít a možností, pričom dôvod vás možno prekvapí.

Euronews informuje, že v Miláne vstúpili do platnosti výrazné reštrikcie nočného života. Reč je primárne o rušnej časti Porta Venezia, kde sa sústredí značná časť nočného života v Miláne. Do tohto mesta prichádzajú milióny turistov nielen za históriou, umením či gastronómiou, ale aj za bohatou modernou kultúrou.

Miláno navštívilo v roku 2022 cez 10 miliónov turistov, pričom tieto počty možno ovplyvní aj zmena, ktorá bude platiť v oblasti Porta Venezia minimálne do 19. novembra. Ide o zákaz predaja alkoholu, drinkov a jedla so sebou, respektíve na ulici. Zákaz platí aj na predaj alkoholu v baroch s terasou, či dokonca sa vzťahuje aj na predajné automaty.

Problémy s hlukom aj so zákonom

S ráznou zmenou prišlo vedenie mesta po masívnej kritike od tamojších rezidentov voči rušnému nočnému životu, ku ktorému sa často pridávali agresia, napadnutia či krádeže a výtržnosti. Milánsky starosta Giuseppe Sala vypočul ich prosby a povedal: „Táto predstava 24-hodinového mesta, v ktorom nie sú žiadne otváracie hodiny a vždy je otvorené, ma už tak nebaví. Verím, že aj mestá by mali odpočívať ako my ľudia a mať rozvrhy, ktoré sú o niečo vhodnejšie pre každého,“ pokračoval.

Zákaz sa teda vzťahuje na všetky obchody, bary, stánky a prevádzky s vonkajším posedením. Časovo sa to mení, keďže počas pracovného týždňa platí zákaz od polnoci do šiestej ráno, pričom cez víkend sa to posúva do 1:30 v noci a platí rovnako do šiestej ráno.

Horšie, než podniky a stánky, skončili pouliční predajcovia, ktorí majú zákaz vstupu a predaja v oblasti každý deň medzi 18:00 večer až do šiestej ráno nasledujúceho dňa. Aj napriek tomu, že Taliani sú známi svojou živšou povahou a energiou, situácia v rušnej časti Milána necelé 2 km od katedrály Duomo už bola pre domácich príliš.