Objavte čaro Vianoc: Najlepšie darčeky pre každého z Panta Rhei

Už viac ako 11 rokov pôsobí v Panta Rhei, kde sa vypracovala od asistentky predaja až na riaditeľku nákupného oddelenia. Táto cesta jej umožnila detailne spoznať svet kníh, ktoré ju sprevádzajú už od detstva. Počas pandémie sa stala známou ako „Ľudka Knihožrútka“, keď prostredníctvom sociálnych sietí inšpirovala ľudí k čítaniu a zdieľala čitateľské tipy. Je živým dôkazom toho, ako vášeň pre literatúru môže prerásť do úspešnej kariéry. Dnes sme sa s ňou porozprávali o najlepších tipoch na darčeky, obľúbených tituloch, ale aj o tom, aké sú trendy v aktuálnom knižnom svete.

Vianočné obdobie je čas darčekov. Aké knihy odporúčate pre malých zvedavcov, ktorí chcú objavovať svet?

Pre tých najmenších zvedavcov odporúčame knihy, ktoré rozvíjajú ich fantáziu a zároveň ich učia niečo nové. Skvelou voľbou sú interaktívne encyklopédie, ako napríklad: Moja veľká kniha odpovedí: Moje telo. Pod každým odklápacím obrázkom sa skrýva nové tajomstvo, ktoré čaká na odhalenie.

Skvelým tipom na darček pre žiakov druhého stupňa je: Megaencyklopédia úplne všetkého na svete. Táto encyklopédia s bohatým množstvom fotografií a ilustrácií odhaľuje fascinujúce témy z histórie, prírody, vedy, techniky a kultúry.

Aké novinky v kategórii detských kníh by ste odporučili ako ideálne vianočné darčeky? Čím sú tieto knihy výnimočné?

Za pozornosť rozhodne stojí detská knižná novinka: Ľadový medvedík Lars: Veľká kniha dobrodružstiev. Príbehy medvedíka Larsa, ktoré rozvíjajú spolupatričnosť a priateľstvo, si zamilovali deti po celom svete. Okrem iného prinášajú aj dôležitú tému ochrany životného prostredia.

Hľadáte dokonalý darček pre mladých čitateľov, ktorí milujú dobrodružstvá a kúzla? Odporúčame knižnú novinku Marnie Moľová a mesačná mágia od bestsellerovej autorky a ilustrátorky Laury Ellen Anderson! Marnie je malý nočný motýľ s obrovskými snami a odvahou, ktorá presahuje jej drobné krídla. Po jej boku stojí výnimočný tým a v prvej knihe trojdielnej série sa táto neobyčajná trojica vydáva na odvážnu výpravu z Akadémie pre minitvory až na Mesiac.

Aké sú vaše najobľúbenejšie tituly pre tínedžerov, ktoré by mohli byť skvelým vianočným darčekom?

Pre tínedžerov, ktorí milujú fantasy, je skvelým vianočným darčekom séria Odkaz Dračích jazdcov od Christophera Paoliniho. Nedávno bolo vydané dlhoočakávané pokračovanie s názvom Murtagh. Kniha je doplnená úžasnými ilustráciami Adriána Macha, čo z nej robí ideálny darček pre každého tínedžera túžiaceho po epických dobrodružstvách a nezabudnuteľných hrdinoch.

Aké tituly považujete za najlepšie darčeky pre ženy, ktoré milujú čítanie? Môžete odporučiť niečo vo viacerých žánroch?

Pre ženy, ktoré milujú napínavé príbehy a trilery, by som chcela odporučiť autorku Freidu McFaddenovú. Všetky jej knihy stoja za prečítanie, no výnimočná je jej novinka Za zamknutými dverami. Tento thriller vás vtiahne do života Nory Davisovej, úspešnej chirurgičky, ktorej otec bol sériovým vrahom.

Pre náročnejšie čitateľky by som rada odporučila knihu Ženy z Vardø od autorky Kiran Millwood Hargrave. Tento lyrický román je založený na skutočných historických udalostiach zo 17. storočia, keď nórsky ostrov Vardø postihla ničivá morská búrka a následné čarodejnícke procesy.

Aký dokonalý darček by ste navrhli pre pánov? Aké knihy alebo iné produkty sú teraz populárne?

V súčasnosti zaznamenávame vzrastajúci záujem čitateľov o biografie a skutočné príbehy. Na slovenskom knižnom trhu pribudli zaujímavé životopisy umelcov, športovcov a ďalších významných osobností, ale ak by som mala odporučiť iba jeden titul, vzhľadom na súčasný fenomén Formuly 1, bol by to životopis geniálneho jazdca Ayrtona Sennu: Život a smrť Ayrtona Sennu.

Trendové sú však aj motivačné knihy, preto by som pre pánov odporučila knižný titul The Diary of a CEO: 33 zákonov pre život a podnikanie od Steven Bartletta. Steven je jeden z najznámejších podnikateľov súčasnosti a vo svojej knihe spísal 33 najdôležitejších zákonov pre život a podnikanie, ktoré vychádzajú z jeho vlastných skúseností s riadením spoločností.

Existujú nejaké nové trendy v literatúre pre dospelých, ktoré ste zaznamenali?

Dospelí čitatelia naďalej uprednostňujú beletriu, čo je trend, ktorý pretrváva. Detektívky a romantické príbehy patria medzi najobľúbenejšie žánre, no v poslednom období výrazne rastie záujem aj o literatúru faktu. Čitatelia čoraz častejšie siahajú po knihách zameraných napríklad na históriu, geopolitiku, motiváciu, alebo zdravý životný štýl. Zároveň narastá počet čitateľov, ktorí siahajú po knihách v anglickom jazyku. V oblasti knižného dizajnu získavajú na popularite esteticky prepracované knihy s nádhernými oriezkami a atraktívnymi obálkami, ktoré sa stávajú ozdobou každej knižnice.

Aké darčeky sú vhodné pre tých, ktorí majú záujem o zdravý životný štýl?

Pre milovníkov zdravého životného štýlu odporúčame napríklad knihy, ktoré spájajú praktické rady s inšpiratívnymi príbehmi. Kniha od Borisa Bajera: 100 receptov dlhovekosti je jedinečnou kombináciou beletrie a odborného návodu na zdravú životosprávu.

Ďalším skvelým tipom je kniha od Martina Šusteka: Hybaj!, ktorá beletrizovanou formou motivuje k pohybu a zdravému životnému štýlu. Príbeh tridsiatnika Braňa, ktorý hľadá rovnováhu medzi prácou a fyzickou aktivitou, prináša užitočné poznatky o pohybe.

Aké trendy v darčekoch na Vianoce ste si všimli v tomto roku? Čo je podľa vás „must-have“?

Tento rok dominujú trendom na Vianoce darčeky s pridanou hodnotou, ktoré spájajú estetiku, obsah a osobný rozmer. Medzi „must-have“ patria hodnotné knihy, ako sú umelecké publikácie či encyklopédie. Zaujímavým tipom pre fanúšikov hudby je kniha o kapele Depeche Mode, ktorá zachytáva vývoj ich živých vystúpení od 1980 až do 2023.

Ďalším skvostom je nádherne spracovaná biografia Milana Lasicu, ktorá ponúka pohľad na jeho život a tvorbu. Publikácia v dvoch zväzkoch zahŕňa výber z jeho hier, textov, relácií či filmov, doplnený o spomienky, archívne materiály a jedinečné fotografie.

Aké sú vaše osobné vianočné tipy na výber darčekov?

Mojím osobným tipom na vianočný darček je knižná novinka Zmluva s vodou od Abrahama Vergheseho. Táto kniha je nielen obsahovo hlboká, ale aj vizuálne krásne spracovaná – vyniká originálnou obálkou a oriezkou, čo z nej robí perfektný darček pre každého milovníka kvalitnej literatúry.

Ďalším vianočným tipom je kniha Z neba spadli tri jablká od Narine Abgarian, ktorá získala literárne ocenenia aj srdcia čitateľov. Príbeh skúma, ako dať tragédii zmysel a zároveň pripomína, že aj v náročných podmienkach môžeme nájsť nádej a krásu

Na záver, akú radu by ste dali zákazníkom, ktorí hľadajú perfektný vianočný darček na poslednú chvíľu?

Pre zákazníkov, ktorí hľadajú perfektný vianočný darček na poslednú chvíľu, máme skvelú radu – navštívte naše predajne! Naši kolegovia vám ochotne poradia a pomôžu vybrať darček, ktorý poteší každého. Či už sú to spoločenské hry, kreatívne hračky, alebo iné praktické darčeky. Navyše, ak potrebujete šetriť čas, v našich predajniach vybavíte väčšinu darčekov pre svojich blízkych na jednom mieste – rýchlo a pohodlne, bez stresu.