Objavili obrovský kráter po meteorite, ktorý pred 800-tisíc rokmi vyhubil všetko živé v okolí 500 kilometrov

Nie je to však také, ako to s obľubou vykresľujú tvorcovia katastrofických filmov. Meteorit je zvyčajne pomerne malý a nevyhubí polovicu planéty. Nie všetky meteority sú ale malé a neškodné.

Pred 800-tisíc rokmi zasiahol Zem meteorit

Ako uvádza portál Daily Mail, pred 800-tisíc rokmi dopadol na Zem meteorit, ktorý po sebe zanechal obrovský kráter. Dopad bol taký prudký, že kamene z krátera sa rozleteli po polovici našej planéty. O dopade meteoritu vedia vedci už desiatky rokov, presná poloha krátera však bola doteraz neznáma.

Až nedávno sa singapurským odborníkom podarilo prísť na to, že kráter je pochovaný pod vrstvou vulkanickej lávy v oblasti Bolavenskej planiny v Laose. Aj keď kráter na vlastné oči nevideli, sú si istí, že majú v rukách presvedčivé dôkazy o tom, že práve toto je to správne miesto.

Vedci vytvorili mapu krátera a zistili, že je takmer 13 kilometrov široký, 18 kilometrov dlhý a viac ako 91 metrov hlboký. Autor štúdie, ktorá sa kráterom zaoberá, Kerry Sieh, hovorí, že informácie, ktoré sa podarilo získať, sú mimoriadne užitočné. Pomôžu totiž vedcom odhadnúť, čo môžeme očakávať, keby opäť došlo k dopadu meteoritu tak veľkému, ako bol tento.

Čo by sa stalo, keby meteorit dopadol opäť?

Zdá sa totiž, že náraz bol mimoriadne prudký, vedci totiž postupne objavovali sklovité úlomky pochádzajúce z rovnakého obdobia po celom svete, od Číny až po Antarktídu a od Indie až po Pacifik. Práve vďaka rôznym technikám datovania sa im podarilo určiť, že úlomky, ktorým sa hovorí tektity, pochádzajú z jediného obdobia a teda ich vznik musela spôsobiť jedna udalosť, v tomto prípade dopad masívneho meteoritu niekde v oblasti Indočíny.

Na Zemi existuje niekoľko veľkých kráterov, ktoré sú pozostatkami po dopade meteoritov, je však ťažké lokalizovať ich vzhľadom na to, že na nich tisícky, ba až milióny rokov vplývala erózia. Zaujímavé je, že tento meteorit dopadol „len“ pred 800-tisíc rokmi, mal by byť teda ešte pomerne viditeľný a ľahko identifikovateľný, opak je však pravdou. Vedci si spočiatku mysleli, že kráter nie je viditeľný kvôli erózii. Postupne však došli k záveru, že vinníkom nie je erózia, ale kráter bol zrejme pochovaný, v tomto prípade pod vrstvou vulkanickej lávy.

Teóriu potvrdzuje fakt, že v oblasti Bolavenskej planiny je lávové pole, kde vulkanická láva vytekala pred 51 000 až 780 000 rokmi. Keď už sa vedcom podarilo zistiť, kde približne by sa kráter mohol nachádzať, pustili sa do zisťovania rozdielov v hustote hornín v danej oblasti. Presnejšie umiestnenie krátera im napokon prezradila gravitačná anomália.

Vedci odhadujú, že dopad meteoritu v tom čase vyhubil všetko živé nachádzajúce sa v okolí takmer 500 kilometrov od dopadu. Ak by sa niečo také zopakovalo dnes, malo by to nedozerné následky.