O niekoľko desaťročí budeme svedkami zrážky dvoch hviezd. Úkaz bude možné pozorovať voľným okom

Aktuálne ju voľným okom na nočnej oblohe vidieť nemožno, potrebovali by sme na to silný teleskop a ani s ním by to nebolo jednoduché. Už o niekoľko desiatok rokov, a možno sa toho aj dožijeme, sa však dvojhviezda V Sagittae stane podľa predpokladov najjasnejším hviezdnym objektom, ktorý bude poľahky možné vzhliadnuť aj voľným okom.

V Sagittae je vo svojej podstate sústava dvoch hviezd – bieleho trpaslíka (pozostatok po smrti hviezdy, pozn. red.) a klasickej hviezdy, ktoré sa vzájomne obiehajú. Klasická hviezda je v tejto sústave takmer 4-krát masívnejšia ako biely trpaslík a to je v kategórii hviezdnych sústav mimoriadne ojedinelá skutočnosť. Práve preto vedci V Sagittae sledujú už desaťročia a ako len pred pár dňami informovali na stretnutí Americkej astronomickej spoločnosti, blíži sa jej koniec. Hviezdy sa zrazia, nastane obrovský výbuch a všetko to budeme môcť sledovať.

„Podarilo sa nám získať silnú predpoveď o budúcnosti V Sagittae,“ hovorí v tlačovej správe Louisianskej univerzity astronóm Bradley E. Schaefer. Predpoveď vychádza zo skúmania archívnych záberov siahajúcich až do roku 1890, na základe ktorých vedci zistili, že V Sagittae je od tohto obdobia až 10-násobne jasnejšia. Podľa astronómov bude jav pokračovať aj v najbližších desaťročiach. Nakoniec sa, ešte v tomto storočí, dve hviezdy v sústave V Sagittae zrazia.

Môže za to pohyb a vzájomná výmena energie oboch hviezd. V systéme V Sagittae, podobne ako v iných, kradne biely trpaslík klasickej hviezde plazmu. Tá sa k bielemu trpaslíkovi navyše postupne neustále približuje a čím je bližšie, tým viac plazmy stráca. Podľa modelov astronómov sa nakoniec obe hviezdy zrazia, nastane mimoriadne silná explózia, ktorej výsledkom sa z dvojhviezdy stane jediná.

K zrážke a následnej explózii hviezd má podľa modelov astronómov dôjsť v období medzi rokmi 2067 až 2099, pričom najväčšiu pravdepodobnosť pripisujú roku 2083. Objekt, ktorý je aktuálne veľmi náročné pozorovať sa v tom období stane jasnejším ako hviezda Sirius, ktorá je najjasnejšou hviezdou na nočnej oblohe. Výnimočná astronomická udalosť podľa astronómov potrvá približne jeden mesiac.