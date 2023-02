Objavili novú vrstvu Zeme: Vo vnútri jadra sa nachádza kovová guľa s priemerom 650 kilometrov

Je skutočne fascinujúce, koľko vedci toho vedia o vzdialených planétach či hviezdach, no stále nemáme úplne pochopenú našu domovskú planétu Zem. Na hodinách biológie základnej školy sme sa učili, že Zem sa skladá zo štyroch základných vrstiev, a to kôra, plášť, vonkajšie a vnútorné jadro. Teraz ale vedci prichádzajú s novou, piatou vrstvou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako píše portál IFL Science odvolávajúc sa na štúdiu publikovanú v časopise Nature Communications, nový výskum vedcov Austrálskej národnej univerzity naznačuje, že vnútorné jadro Zeme pozostáva ešte z ďalšej významnej štruktúry, ktorá je označovaná ako najvnútornejšie jadro Zeme. Toto najvnútornejšie jadro má byť kovová guľa (železo a nikel) s priemerom 650 kilometrov.

Pochopenie jeho vzniku nám môže pomôcť pochopiť, ako sa formovala naša Zem a tiež pomôcť pochopiť formovanie aj iných planét vo vesmíre.

Ako ho vedci objavili?

O existencii tejto štruktúry sa hovorilo už pred 20 rokmi, neexistoval ale dôkaz, ktorý by dokázal teóriu potvrdiť. Ten sa ale vedcom podarilo získať vďaka zemetraseniam. Seizmické vlny, ktoré vznikajú počas otrasov, prechádzajú cez Zem a materiály, ktoré im stoja v ceste. Pri prechode ale seizmické vlny menia svoje vlnové dĺžky a vedci na základe toho dokážu získať množstvo zaujímavých údajov.

Pochopiteľne, čím hlbšie tieto vlny prechádzajú, tým zložitejšie je ich študovať. Preto vedci skúmali až 200 zemetrasení s magnitúdom 6 a viac, ktoré prešli cez Zem, niektoré sa odrazili až 5-krát.

Na základe toho doktor Thanh-Son Phạm a profesor Hrvoje Tkalčić opísali, že v strede vnútorného jadra sa nachádza kovová guľa s priemerom 650 kilometrov.

Minulosť Zeme

„Toto najvnútornejšie jadro je ako časová kapsula evolučnej histórie Zeme – je to fosílny záznam, ktorý slúži ako vstupná brána do minulosti našej planéty, do čias pred stovkami miliónov až niekoľkými miliardami rokov,“ uviedol Tkalčić v tlačovej správe.

Autori tiež naznačujú, že najvnútornejšie jadro sa oddelilo od vnútorného, hoci ešte nevedia, čo to spôsobilo. Obe tieto vrstvy sú pevného skupenstva, pričom vonkajšie jadro má byť tvorené roztaveným kovom.

V nasledujúcich výskumoch sa chcú vedci pozrieť práve na hranice najvnútornejšieho a vnútorného jadra, a tiež hranicu s vonkajším jadrom.