Objavili nové dielo Andyho Warhola, doteraz sa o ňom len šepkalo: Takto ho môžeš mať doma aj ty

Umelca Andyho Warhola hádam nikomu netreba predstavovať, do dejín sa zapísal vskutku jedinečným umeleckým štýlom. Mnohí z nás ho možno poznajú aj vďaka tomu, že má slovenské korene, jeho rodičia totiž pochádzali z východného Slovenska a emigrovali do USA. Jedno z jeho diel môžeš mať doma v unikátnej podobe limitovanej edície aj ty. Podarilo sa ho objaviť len nedávno, doteraz sa o ňom len šepkalo.

Dielo, o ktorom sa donedávna len šepkalo

Kráľ pop-artu Andy Warhol bol známy tým, že maľoval bežné predmety a do oka mu padla aj fľaša Absolut vodky. Pestrofarebnú fľašu na čiernom pozadí prvýkrát namaľoval v roku 1985. Stal sa vôbec prvým umelcom, ktorý svojským spôsobom znázornil siluety fľaše Absolut vodky a zdanlivá obyčajnosť sa premenila na niečo výnimočné a ikonické.

Dlho sa len šepkalo o tom, že toto dielo existuje aj v ďalšej verzii, nebolo to ale možné potvrdiť ani vyvrátiť. Špekulácie sa na realitu premenili, keď sa dielo Absolut „blue“ napokon nečakane objavilo v roku 2020 v aukcii v Štokholme. A práve toto dielo, donedávna považované za stratené, môžeš mať doma aj ty. Je tu totiž nová ikonická limitovaná edícia Absolut vodky – Absolut Warhol.

To, že sa Warholovo dielo Absolut „blue“ podarilo objaviť, bola len úplná zhoda náhod. Ukázalo sa, že dielo mal dovtedy doma bývalý zamestnanec (nie je jasné, ako sa k nemu dostal, a prečo ho mal), ktorý medzičasom zomrel. Jeho rodina našla dielo dokonale zachované a bezpečne uložené a rozhodla sa, že ponúknuť ho v aukcii bude to najlepšie.

Jeden z najikonickejších umelcov

Keď sa Spiritmuseum o aukcii dozvedelo, rozhodlo sa preskúmať pravosť obrazu. Ukázalo sa, že obraz je naozaj pravý a vznikol v rovnakom čase ako pôvodná pestrofarebná verzia. Dielo tak bolo vrátené tam, kam patrí – do zbierky Absolut Art Collection. Verejnosť sa umeleckým kúskom, ktoré vyvolalo vlnu nostalgie, mohla prvýkrát pokochať po desiatkach rokov – 17. októbra 2024 na výstave Andyho Warhola Money on the Wall v Spiritmuseum v Štokholme.

Umenie mal Andy Warhol v krvi. Už v útlom veku mu podľa Biography matka začala dávať prvé lekcie kreslenia a zmenila jeho život viac, ako si zrejme myslela. Kreslenie, fotografovanie a natáčanie sa stali jeho obľúbenými činnosťami. Neskôr vyštudoval umenie a podarilo sa mu získať prácu pre časopis Glamour. Z chorľavého chlapca sa stal jeden z najikonickejších a najuznávanejších komerčných umelcov.

Warhola môžeš mať doma aj ty

Niet pochýb o sile posolstva, ktoré v sebe limitovaná edícia Absolut Warhol nesie. Je poklonou umelcovmu dedičstvu a tomu, ako na prvý pohľad obyčajný predmet dokázal premeniť na umenie, ktoré ľudia obdivujú aj po desaťročiach. Dielo Andyho Warhola bolo na fľašu prenesené presne takou precíznou technikou viacvrstvovej sieťotlače, akú využíval pri svojej tvorbe v 80. rokoch. Budete mať pocit, že na fľaši máte originál vyrobený rukou legendárneho umelca. Dizajn dokonale dopĺňa unikátna podobizeň spolu s podpisom Andyho Warhola.

Pri výrobe fľašky boli použité originálne prvky a identické odtiene modrej extrahované priamo z obrazu. Vďaka nim sa aj samotná fľaša Absolut Warhol mení na umelecké dielo. Warhol vedel dokonale prepojiť umenie, komerciu a kultúru. „Absolut Warhol nie je len nádhernou fľašou pre našu kvalitnú vodku, je to pocta umeniu, špičkovej technológii a vlastnostiam, ktoré sám Andy Warhol zosobňoval,“ tvrdí Nancy Baghdadi, riaditeľka portfólia a inovácií – Absolut Vodka.

Samozrejme, keďže Warholove korene siahajú na Slovensko, jeho umenie v podobe Absolut Warhol je vďaka spolupráci s Nadáciou Andyho Warhola dostupné aj pre Slovákov, a to počas novembra a decembra. Fľašu z limitovanej edície s Andyho dielom, ktoré bolo tak dlho považované za stratené, je možné kúpiť v obchodoch, ale aj vo vybraných e-shopoch online, napríklad prostredníctvom e-shopu Svet nápojov.

„Výťažok z tejto významnej spolupráce podporí filantropickú prácu Nadácie Andyho Warhola pri plnení jej poslania rozvíjať výtvarné umenie a projekty, ktoré spochybňujú zaužívané normy,“ hovorí Michael Dayton Hermann, z Nadácie Andyho Warhola.

Pite s rozumom, od 18+.