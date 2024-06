Obhajoba ministerstva nesedí: Policajti išli autom, belgická vláda ani primátor o stretnutí so slovenskými politikmi nevedia

V pondelok 17. júna letel vládny špeciál z Bratislavy do Frankfurtu nad Mohanom. Len o pár hodín neskôr sa zo zápasu Slovensko proti Belgicku prihlásil napríklad šéf národniarov Andrej Danko, alebo minister práce Erik Tomáš.

Ministerstvo vnútra ponúklo vysvetlenie s tým, že išlo o podporu národného mužstva. Na palube lietadla Airbus A-319 mali byť dvaja podpredsedovia parlamentu, traja ministri, dvaja štátni tajomníci, asi 20 zástupcov viacerých ministerstiev a zástupcovia policajných zložiek, ktoré sa spolupodieľajú na bezpečnostných opatreniach v rámci futbalového šampionátu.

Nikto o ničom nevie

O tom, že by sa vládni politici chystali na zahraničnú pracovnú cestu, nikto vopred neinformoval, nebola oficiálne schválená a pri menách poslancov, ktorí si vládnym lietadlom zaleteli na futbal, nebola informácia o zahraničnej ceste. V prípade Andreja Danka dokonca v tomto volebnom období nebola evidovaná ani jedna zahraničná pracovná cesta.

Zaujímavý je aj fakt, že minister novovzniknutého ministerstva školstva Dušan Keketi sa na EURO 2024 mal dopraviť verejnou dopravou, tvrdí to predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš.

Podľa zistení televízie Markíza však ministerstvo vo vyhlásení nehovorilo pravdu. Redaktorka Martina Töröková preverovala na Prezídiu Policajného zboru SR, či sa predstavitelia polície skutočne na šampionát dopravili vládnym špeciálom.

„Zahraničná služobná cesta bola dlhodobo plánovaná a zúčastnili sa jej štyria zástupcovia slovenskej polície. Na miesto konania Eura odchádzali 16. júna v nedeľu motorovým vozidlom,“ tvrdí prezídium.

Zástupcovia zložiek teda cestovali do Nemecka autom, traja z nich ale využili možnosť odletieť do Bratislavy skôr, a to pre neodkladné pracovné povinnosti.

Ministerstvo vnútra okrem toho tvrdilo, že v prípade politikov nešlo o výlet, ale o pracovnú cestu. Súčasťou mali byť napríklad stretnutia s primátorom Frankfurtu alebo so zástupcami belgickej vlády.

Televízia kontaktovala belgickú vládu, ktorá na otázku nereagovala a rovnako aj primátora Frankfurtu nad Mohanom. Magistrát mesta uviedol, že v ten deň sa žiadne oficiálne stretnutie primátora s predstaviteľmi SR nekonalo.

Ministerstvo na tieto fakty reagovalo s tým, že stretnutia, ktoré sa mali uskutočniť, boli neformálne a konali sa priamo na štadióne. Vnútro takisto trvá na tom, že na palube vládneho lietadla smerom do Nemecka boli aj policajti. Koľkí, a prečo, sa nepodarilo zistiť.