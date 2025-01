O prácu prídu stovky ľudí, zamestnanecké škrty ohlásili dve veľké spoločnosti. Tie menia modely svojho fungovania

Posledné mesiace neboli jednoduché ani pre mnohé etablované spoločnosti. Meniace sa trendy, nástup digitalizácie, investície do umelej inteligencie či škrty v strednom a nižšom manažmente.

Článok pokračuje pod videom ↓

Na prepúšťanie zamestnancov má vplyv hneď niekoľko faktorov a zmeny sa dotkli firiem takmer v každom segmente. Najnovšie budú rušiť pracovné pozície aj dvaja giganti, informuje o tom TASR.

Americká spravodajská spoločnosť CNN prepustí šesť percent zamestnancov, čo predstavuje približne 200 ľudí. Nemecký výrobca športových potrieb Adidas zase plánuje zrušiť vo svojej centrále zhruba 500 pracovných miest.

CNN ide po vzore iných médií

CNN nasleduje príklad ďalších médií, ktoré pristúpili k reštrukturalizácii v nadväznosti na návrat prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu. „Niektoré z dnešných oznámení znamenajú nové a významné pracovné príležitosti v CNN, no iné povedú k strate niektorých cenných kolegov,“ uviedol v správe pre zamestnancov výkonný riaditeľ CNN Mark Thompson.

„Áno, dôjde k strate pracovných miest. Dotkne sa to približne 6 percent súčasných zamestnancov CNN, ale neočakávame, že celkový počet zamestnancov v tomto roku výrazne klesne, ak vôbec,“ dodal. „Je to vďaka 70 miliónom dolárov, ktoré investujeme do našich digitálnych plánov a mnohým novým pracovným miestam, ktoré vďaka tomu vzniknú,“ vyhlásil Thompson.

Nie je zrejmé, či sa reštrukturalizácia CNN bude podobať na model iných amerických médií, kde prišli o miesta skúsení reportéri a redaktori s vyššími platmi. Týmto spôsobom sa uvoľnili miesta mladším a lacnejším zamestnancom pre digitálne projekty, píše AFP.

V novembri oznámila tlačová agentúra Associated Press zníženie počtu pracovných miest o takmer osem percent. Reagovala tak na stratu klientov a ekonomické problémy. V júli 2024 CNN oznámila zrušenie približne 100 pracovných miest. Zároveň vytvorila digitálne predplatné na svojej webovej stránke, aby nahradila časť príjmov.

Škrty miest vo firme Adidas

Podľa zdroja z vedenia firmy, ktorý poskytol informácie agentúre Reuters, šéf Adidasu Björn Gulden na zasadnutí vedenia uviedol, že firma plánuje vo svojej centrále v Herzogenaurachu prepustiť približne 500 ľudí. Spoločnosť v centrále zamestnáva celkovo 5 800 pracovníkov. O rušení pracovných miest ako prvý informoval nemecký ekonomický časopis Manager Magazin. Hovorkyňa Adidasu čísla odmietla potvrdiť, povedala však, že štruktúra spoločnosti „je v stále sa meniacom svete príliš zložitá“.

Adidas tento týždeň zverejnil predbežné výsledky za minulý rok, ktoré boli lepšie, než sa čakalo. Tržby vzrástli oproti roku 2023 o 11 % – na 23,68 miliardy eur a prevádzkový zisk sa zvýšil o viac ako miliardu eur – na takmer 1,34 miliardy eur.