O prácu príde množstvo ľudí, náročné obdobie sa nevyhlo ani gigantickej svetovej firme. Najviac ohrození sú títo zamestnanci

Škrty v zamestnaneckých štruktúrach sú v posledných mesiacoch veľmi častou témou. Trápia hlavne technologické giganty, ktoré v tvrdom konkurenčnom boji musia zefektívniť svoje fungovanie do maximálnej možnej miery. Veľkú rolu hrá aj umelá inteligencia – tá je už dnes schopná nahradiť niektoré administratívne pozície. Akási zmes faktorov momentálne úraduje aj v Samsungu.

Ako špecifikoval portál Vulcan Post, Samsung bude v rámci svojej globálnej stratégie masívnejšie prepúšťať. Informácie vychádzajú zo zistení The Business Times, ktorým anonymný zdroj blízky spoločnosti prezradil, že v uplynulých dňoch prebehlo v Singapure stretnutie s cieľom oboznámiť tamojších zamestnancov s prepúšťaním. Ako oficiálne dôvody sa spomínajú zníženie nákladov a vyššia efektivita fungovania.

Vo všeobecnosti by sa škrty mali týkať firiem v juhovýchodnej Ázii, Austrálii a na Novom Zélande, pričom najviac ohrozenou skupinou pracovníkov sú manažéri. Ako bolo ďalej spomenuté, škrty by sa nemali týkať výrobnej sféry. Počet ľudí, ktorí budú prepustení, zatiaľ špecifikovaný nebol, no predpokladá sa až 10 % tamojších zamestnancov. Toto prepúšťanie nadväzuje na redukciu zamestnancov v Južnej Amerike či Indii a Samsung ju okomentoval ako rutinnú.

Čelí viacerým výzvam

„Niektoré zahraničné dcérske spoločnosti vykonávajú rutinné úpravy pracovnej sily, aby zlepšili prevádzkovú efektivitu,“ znelo stanovisko spoločnosti. Problémov má ale Samsung rozhodne viac. Na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu čelí niekoľkým výzvam, vrátane tlaku zo strany konkurencie v rozvíjaní umelej inteligencie, vôbec prvému štrajku v máji tohto roka a v neposlednom rade aj poklesu akcií.

O veľkom prepúšťaní v spoločnosti informovala agentúra Reuters ešte v septembri a podľa jej zdrojov by sa na konci mohlo v niektorých sférach firmy týkať až 30 % zamestnancov. Podľa globálnych správ sa zatiaľ Samsung zameriava predovšetkým na zámorské spoločnosti, Európe sa negatívne informácie vyhýbajú.