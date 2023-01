Nútil ich piť moč, bil opaskom a tvrdil, že sú jeho otrokyne. Policajt za 20 rokov znásilnil 12 žien, teraz ho obvinili

Britská polícia v súčasnosti vyšetruje prípad sexuálneho zneužívania a násilia vo vlastných radoch. Policajt David Carrick o sebe tvrdil, že je nedotknuteľný. Sexuálneho násilia sa dopustil v najmenej 71 prípadoch, znásilniť mal 12 žien.

Ako informuje Mail Online, 48-ročný policajt David Carrick čelí obvineniam zo znásilnenia najmenej v 40 prípadoch, sexuálneho útoku sa mal dopustiť až 71-krát. Jeho vyčíňanie trvalo viac ako 20 rokov, otvorene sa chválil tým, že nemá strach z udania, mal pocit, že je ako policajt nedotknuteľný.

Carrickovi kolegovia o jeho správaní údajne vedeli a mohli viackrát zasiahnuť, no nestalo sa tak. Carrick nie je jediný, kto čelí vyšetrovaniu, britská polícia chce pre podozrenie z násilia podrobiť výsluchu najmenej 1 000 zamestnancov.

Jedna z obetí, s ktorou bol Carrick vo vzťahu 5 rokov, tvrdí, že policajt sa k nej správal sadisticky a tvrdil, že vzhľadom na svoje postavenie nemôže byť za svoje konanie potrestaný. Pre The Sun sa žena vyjadrila, že Carrick vedel o tom, že ho nahlásila za napadnutie, no nič si z toho nerobil. Dokonca sa chvastal tým, že kedykoľvek chce, môže si vziať domov aj dôkazy a manipulovať s nimi.

Domov si nosil aj policajnú zbraň. Od ženy žiadal, aby sa správala ako prostitútka a použil aj služobné putá. Jedna z Carrickových bývalých partneriek priznala, že ju škrtil a znásilnil ju. Vyhrážal sa jej, že ju môže kedykoľvek zabiť bez toho, aby po sebe zanechal dôkazy. Pre The Guardian sa žena vyjadrila, že Carrick nebral „nie“ ako odpoveď a znásilnil ju viackrát.

Policajt posadnutý pornografiou ju dokonca nútil piť jeho moč. Napriek tomu, že mal strážiť vysokopostavených poslancov, vrátane Borisa Johnsona, Carrick neraz začal popíjať alkohol už o 7 ráno. Kolegovia o jeho povahe vedeli, dokonca mu dali prezývku Bastard Dave.

Ženy neraz týral mimoriadne krutým spôsobom, zatvoril ich do malej miestnosti pod schodiskom, kde ich držal celé hodiny. Kontroloval, s kým sa stretávali a zakazoval im jesť, pokúsil sa ich celkom odstrihnúť od rodiny. Ďalšie ženy popísali, ako ich Carrick odtiahol do sprchy za vlasy, bil ich opaskom a opakoval mu, že sú jeho otrokyne.

