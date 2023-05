Núkajú až 20 eur za hodinu, berú prakticky každého: Obľúbená dovolenková destinácia trpí nedostatkom pracovnej sily

Letná turistická sezóna už klope na dvere a Chorvátsko rieši vážny problém. V dovolenkových destináciách trpí akútnym nedostatkom pracovnej sily, čo môže vážne ohroziť chod niektorých hotelov a prevádzok. Situácia, pochopiteľne, tlačí nahor aj hodinové mzdy pre pracovníkov či brigádnikov.

20 eur na hodinu v dovolenkovom raji

Na problematiku upozornil portál Hospodárske noviny, podľa ktorého je v Chorvátsku nedostatok pracovnej sily v hotelovom priemysle. Prevádzkovateľom chýba personál predovšetkým na pozícii chyžnej, no ideálne to nie je ani pri ostatných strediskách. Podľa dostupných informácií sa aktuálna hodinová mzda pohybuje na úrovni 15-20 eur za hodinu, no podľa HN sa v kritickej situácii môže vyšplhať až na 40 eur.

V pobrežných oblastiach núkajú hotelieri platy až do výšky 1 500 eur, čo už predstavuje pomerne lákavú sumu s prihliadnutím na fakt, že hovoríme o príjemnom chorvátskom dovolenkovom prostredí.

Nároky na zamestnanca nie sú v podstate žiadne

Ak s prácou v gastro priemysle nemáte skúsenosti, nemusíte sa obávať. Kritická situácia tlačí na majiteľov, ktorí do zamestnania prijímajú prakticky všetkých. Okrem atraktívneho platu ponúkajú školenie, dopravu do miesta výkonu práce, ale tiež ubytovanie. Zaujímavé platové podmienky čakajú aj na študentov, ktorí si v niektorých oblastiach môžu zarobiť až 10 eur na hodinu.

V Chorvátsku každoročne pracuje množstvo cudzincov, no v blížiacej sa letnej sezóne sa toto percento pravdepodobne zdvihne. Ako píše Startitup, súčasná mzda v chorvátskom hotelovom priemysle prevyšuje aj univerzitne vzdelaných ľudí, ako napríklad učiteľov, no atakuje tiež platy nastupujúcich lekárov.