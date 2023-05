Stačí vám zarobiť pár stoviek a môžete pracovať priamo z pláže. Toto sú najlepšie krajiny pre digitálnych nomádov

Digitálny nomád je pojem, ktorý sa v našom okolí objavil len nedávno, pričom vo svete má už pomerne silné ukotvenie. O koho v podstate ide, ako sa ním môžete stať aj vy a hlavne, v ktorej krajine je digitálnym nomádom najlepšie? O tom všetkom sa dozviete v našom článku o tomto modernom spôsobe života.

V článku sa dočítate aj: kto je digitálny nomád;

aké krajiny podporujú tento koncept;

ktoré štáty sa pridávajú k jednoduchým vízam;

ako je na tom Slovensko a digitálne nomádstvo;

kam sa oplatí odísť ako digitálny nomád.

Pojem digitálny nomád sa začal používať najmä v 90. rokoch minulého storočia, kedy sa vo veľkom rozmohla možnosť pracovať na diaľku a zároveň úsporne cestovať po svete. Technologický postup zabezpečil, že moderné notebooky s pripojením na internet mohli poskytnúť svojmu majiteľovi pracovné prostredie prakticky kdekoľvek na svete.

Kto je digitálny nomád?

Podmienkou digitálnych nomádov je len počítač a pripojenie na internet, ktoré je v dnešnej dobe dostupné aj na tých najodľahlejších miestach našej planéty. Digitálny nomád je teda osoba, ktorá pracuje na diaľku z akéhokoľvek miesta na svete.

Tento životný štýl sa často spája s ľuďmi, ktorí nechcú byť dlho na jednom mieste. Digitálni nomádi sa často presúvajú do iných lokalít a väčšinou ide o pracovné pozície, ktoré si nevyžadujú prítomnosť v kanceláriách, či na nejakom konkrétnom mieste, píše Visibility.

Najčastejšie k digitálnemu nomádstvu majú povolania ako grafik, programátor, copywriter, content manager či bloger, čiže z veľkej časti ide o freelancerov, ktorí nepracujú striktne len pre jednu firmu, ale manažujú si svoj pracovný čas podľa svojich plánov a záujmov.

Ak sa pýtate, či a ako to je vôbec medzi ľuďmi populárne, tak len v USA sa za rok 2020 prihlásilo k digitálnemu nomádstvu až 11 miliónov ľudí.

Podmienky nie sú jednoduché

Aj keď sa to vzhľadom na technologické a cestovateľské vymoženosti môže zdať ako veľmi jednoduché, aj vo svete digitálnych nomádov platia prísne pravidlá. Najčastejšie rozoberanou témou sú nomádske víza. Ide o to, že väčšina digitálnych nomádov pracuje v cudzej krajine, no využívajú len turistické víza, čo je teda zakázané.

Po svete tak začali štáty rozdávať tzv. nomádske víza, ktoré sú špeciálne upravené práve pre týchto „pocestných pracujúcich“. Nezískate občianstvo ani trvalý pobyt, no je to jediná legitímna cesta k tomu, keď chcete pracovať z krajiny, na ktorej návštevu sú víza nevyhnutné. Platí to najmä o Spojených štátoch amerických, Južnej Amerike, ale aj Ázii.

Web, ktorý sa zaoberá práve týmto druhom víz, upozorňuje aj na 3 absolútne kľúčové podmienky, ktoré musí splniť každý žiadateľ o nomádske víza. Povinnosťou je vek 18 rokov, stabilný mesačný príjem a potvrdenie, že vašu prácu môžete vykonávať z akékoľvek miesta na svete. Dane a ostatné poplatky si určuje každý štát samostatne, upozorňuje Visa Guide.

Čo sa týka víz a povolení, je veľký rozdiel, odkiaľ pochádzate, a kam sa chystáte ako digitálny nomád odísť. Napríklad, v rámci Európskej únie je to pre Európanov bez obmedzení. Pozor si však musíte dať pri cestovaní do vzdialenejších kútov sveta.

Kto s tým začal

Možno je to ťažšie uveriteľné, no prvým štátom, ktorý predstavil nomádske víza, bolo v roku 2019 Estónsko. Za ním nasledovalo Nemecko, Gruzínsko, Barbados či Island. Do dnešného dňa sa zoznam rozšíril na 54 štátov, vrátane Českej republiky.

V Česku sú napríklad podmienky nastavené tak, že víza stoja približne 120 eur a pri ich vybavovaní musíte ručiť bankovým účtom, na ktorom je najmenej 4 734 eur. Presnejšie podmienky o každom štáte si môžete pozrieť aj na webe Citizenremote.

Ako je na tom Slovensko?