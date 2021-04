Novým ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny sa stane opäť Krajniak. Nakoniec ho presvedčili

Milan Krajniak sa vráti na post ministra práce. Na tlačovej konferencii to oznámil Boris Kollár. O návrhu už informovali aj prezidentku Zuzanu Čaputovú. Dodal, že s návrhom súhlasil predseda vlády Eduard Heger.

Krajniak počas koaličnej krízy odstúpil a deklaroval, že na post sa už nevráti. Nakoniec je však všetko celkom inak.

Prezidentka SR podľa Kollára žiadala, aby minister práce a sociálnych vecí nedostal sto dní na zapracovanie sa do funkcie, keďže cez tento rezort k občanom smeruje veľký balík finančnej pomoci vo forme tzv. kurzarbeitu alebo SOS dávky. “Požadovala, aby to bol človek, ktorý sadne a vie to ministerstvo ušoférovať a nemusí prechádzať 100 dňami, aby sa zoznámil s kolektívom, alebo aby vymenil kľúčových ľudí,” povedal. Predstavitelia hnutia Sme rodina preto podľa Kollára prehovorili Milana Krajniaka, aby sa na post ministra práce a sociálnych vecí vrátil. “Bolo to asi najrozumnejšie riešenie,” dodal líder hnutia Sme rodina.