Zážitky na pokračovanie: Najlepšie filmové série, ktoré sú na streamovacích službách s českým dabingom či titulkami

Streamovacie služby nikdy neboli len o pôvodnom obsahu, ktorý predplatiteľom ponúkli. Zrejme je každému jasné, že vo veľkej väčšine (úplne s výnimkou Apple TV+) ponúkajú zakúpený obsah, ktorý sa ale často pod výtlakom pôvodne produkovaných diel zákazníkom stráca. My sme ho pre vás opäť raz zozbierali a v dnešnom článku sa rozhodli pozrieť na najznámejšie filmové série.

Je ich až príliš veľa a všetky by sa do jedného článku ani len nezmestili. Nás zreteľ sme sa preto rozhodli upriamiť na známe filmové série a kultové trilógie, ktoré nájdete na u nás dostupných streamovacích službách s českým dabingom alebo minimálne s českými titulkami. Pri niekoľkých filmoch sme si ale dovolili trošku sa od našej témy odkloniť a pozrieť sa aj na tie, ktoré síce nenájdete ani s jedným, ani s druhým, no rozhodne by ste tieto snímky mali vidieť.

Pán prsteňov (The Lord of the Rings)

Kultová fantasy trilógia režiséra Petera Jacksona nie je jedinou, ktorú na platforme HBO GO nájdete. Okrem pôvodného Pána prsteňov si tu totiž po tomto maratóne môžete dať aj ďalšiu trilógiu zo Stredozeme. Rovnako ako všetky tri diely Pána prsteňov (Spoločenstvo prsteňa, Dve veže a Návrat kráľa), nájdete v knižnici aj takzvanú „hobitiu trilógiu“. Tú navyše aj vo rozšírených režisérskych zostrihoch. Dokopy si tak na HBO môžete pozrieť až 9 filmov, ktoré sú nakrútené podľa literárneho eposu spisovateľa J. R. R. Tolkiena. A všetky aj s českým dabingom!

Jurský Park (Jurassic Park)

Milovníci pravekého sveta, kedy našej planéte dominovali dinosaury, si na svoje prídu aj vďaka streamovacej platforme Netflix. Tá predplatiteľom ponúka totiž pôvodnú trilógiu Jurský park a aj prvý diel „novodobej“ trilógie Jurský svet (Jurassic World).

Okrem toho Netflix s úspechom uviedol aj vlastný animovaný seriál Jurassic World: Camp Cretaceous, ktorý už má na konte celkovo 26 dielov v troch sériách. Ten nájdete na platforme aj s českým dabingom, hrané filmy však len v pôvodnom znení s českými titulkami.

James Bond

S príchodom novej bondovky No Time To Die do kín sa platforma HBO GO rozhodla potešiť svojich predplatiteľov veľkým prekvapením. Vo svojej knižnici uviedla všetky filmy s postavou agenta 007 v hlavnej úlohe – od snímky Dr. No až po Spectre. Všetky navyše aj s českým dabingom. Ak ich ale chcete vidieť, mali by ste sa poponáhľať. Čoskoro totiž z HBO GO zmiznú.

Scary Movie

Kto by nepoznal legendárnu sériu paródií na tie najznámejšie hororové filmy, aké kedy vznikli? Aj keď je pravdou, že tými najlepšími sú prvé tri diely a s ostatnými to neskôr išlo z kopca, nezaškodí si ich pripomenúť. V knižnici Netflixu nájdete všetky diely legenádrneho Scary Movie (okrem 4. dielu) s českými titulkami. Zaspomínajte si na tie najlepšie fóry, ktoré vznikli parodovaním kultových hororov ako Vreskot (Scream), Záhada Blair Witch (The Blair Witch Project), Kruh (The Ring), Tajomstvo minulého leta (I Know What You Did Last Summer) či Exorcista (The Exorcist) a mnohých ďalších.

Krstný otec (The Godfather)

Výber filmových trilógií, ktoré nájdete na streamovacích službách s českým dabignom alebo titulkami dopĺňame aj o kultové mafiánske dielo režiséra Francisa Forda Coppoly s Marlonom Brandom v hlavnej úlohe.

Veríme, že túto kriminálnu drámu nakrútenú na motívy knižnej predlohy autora Maria Puza netreba bližšie predstavovať. Okrem Branda sa v ňom predstavili aj Al Pacino, Robert Duvall, Robert De Niro, Diane Keaton a ďalší. Krstný otec patrí ku klenotom kinematografie a ocenený bol tromi Oscarmi. Všetky diely tejto kultovej trilógie nájdete na HBO GO.

Návrat do budúcnosti (Back to the Future)

Patrí medzi kultové zálžeitosti žánru sci-fi, pomerne ťažko sa k nej ale dá dostať prostredníctvom streamovacích služieb. Na Netflixe nájdete síce prvý diel aj s českými titulkami, zvyšné dva však už nie. Všetky tri ale nájdete na službe Amazon Prime, avšak len druhý a tretí diel s českými titulkami.

Ak si teda budete chcieť užiť túto trilógiu v zrozumiteľnom jazyku, budete musieť kombinovať Netflix s Amazonon. Rozhodne to ale bude stáť za to.

Batman trilogy

Mnohí fanúšikovia komiksových filmov považujú za tie najvydaranejšie práve tri filmy o Batmanovi, za ktorými režisérsky stál uznávaný vizionársky režisér (často komplikovaných) snímok ako Počiatok (Inception), Interstellar či TENET, Christopher Nolan.

Dlho všetci hovorili, že do postavy Batmana nebol nikdy obsadený vhodný herec. Christian Bale vás ale ako Bruce Wayne alias Batman o opaku presvedčí takmer okamžite. Všetky tri diely Nolanovej „Batmanovskej trilógie“, teda snímky Batman začína (Batman Begins), Temný rytier (The Dark Knight) a Temný rytier povstal (The Dark Kngith Rises), nájdete na HBO GO s českým dabingom.

Rocky

Možno ste vedeli, možno nie, ale keď sa Rocky prvýkrát ukázal na plátnach kín, písal sa rok 1978. Prvý diel ukázal kvality Sylvestera Stalloneho nielen herecké, ale aj športové, v neposlednom rade však skvelý príbeh, ktorý bol ocenený aj tromi Oscarmi (Najlepší film, Najlepšia réžia, Najlepší strih). Bolo teda len otázkou času, kedy sa diváci a fanúšikovia Rockyho dočkajú aj pokračovania. A tých dodnes prišlo hneď niekoľko.

Ak si chcete príbeh Rockyho Balbou pripomenúť, máte jedinečnú príležitosť vďaka streamovacej platforme HBO GO, kde nájdete všetkých 8 dielov tejto série (z toho dva diely spin-offov Creed). Samozrejme, všetky s českým dabingom.

Indiana Jones

Rovnako legendárna ako všetky tu spomenuté je aj séria filmov o dobrodruhovi Indiana Jonesovi, ktorého v štyroch celovečerákoch režírovaných Stevenom Spielbergom stvárnil Harrison Ford.

Nájsť Dobyvateľov stratenej archy, Chrám skazy, Poslednú krížovú výpravu a Kráľovstvo krištáľovej lebky na niektorej zo streamovacích služieb v zrozumiteľnom jazyku môže byť pomerne ťažké. Treba však vedieť, kde hľadať. Všetky štyri filmy totiž nájdete na Amazon Prime a dva aj na Netflixe. V obidvoch prípadoch streamovacích služieb však treba hľadať – to, čo nájdete s českými titulami na Neflixe, nenájdete s českými titulkami na Amazone, a naopak. Kvôli tomuto filmovému zážitku sa tak budete musieť buď uskromniť a niektoré diely si pozrieť bez tituliek a v pôvodnom znení, alebo si to nakombinovať.

Matrix (The Matrix)

Ak patríte do tej skupiny fanúšikov, ktorá sa už nevie dočkať chystaného štvrtého Matrixu, ktorý do kín dorazí už počas tohtoročných Vianoc s podtitulom „Resurrections“ a chceli by ste si pôvodné tri filmy pripomenúť, no neviete kde, my vieme. Budete sa ale musieť uspokojiť aj bez českých tituliek či dabingu. Netflix totiž ani jedno, ani druhé tunajším predplatiteľom neponúka.

Keďže sa ale premiéra Matrixu 4 blíži a jeho producentom je spoločnosť Warner Bros., teda vlastník HBO, je možné, že fanúšikovia dostanú vianočné prekvapenie v podobe prvých troch dielov na platforme HBO GO. Zatiaľ ale Matrix, Matrix Reloaded a Matrix Revolutions nájdete len na Netflixe v angličtine.