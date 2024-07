Nový prieskum preferencií ukázal tesný súboj o prvé miesto. Do parlamentu by sa nedostala koaličná strana, SaS balansuje

Ak by sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali teraz, výsledok medzi prvým a druhým miestom by bol veľmi tesný. Najväčšiu dôveru by dostalo Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 22,6 percenta respondentov. Nasleduje strana Smer-SSD s 22,5 percenta.

Podľa STVR to vyplýva z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia na vzorke 1 020 respondentov v období od 4. do 8. júla.

Tretie miesto by obsadila koaličná strana Hlas-SD, ktorú by volilo 13,1 percenta opýtaných. Nasleduje Republika so siedmimi percentami, KDH so šiestimi percentami. Tesne by do parlamentu prešla Sloboda a Solidarita s 5,1 percentami.

Svoje miesto v koalícii by neobhájili národniari so ziskom 4,1 percenta. Skončili by dokonca až za stranou Demokrati, ktorú by volilo 4,5 percent opýtaných. Sme rodina v prieskume získala 3,7 percent hlasov a Maďarská aliancia 3,4 percent.