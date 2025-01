Nový prezident začal poriadne zostra: Donald Trump rozhodol o vystúpení USA z WHO, organizáciu obvinil z politikárčenia

Spojené štáty podľa prezidenta Donalda Trumpa vystúpia zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Trump v pondelok po návrate do Bieleho domu podpísal príslušné výkonné nariadenie. Opakovane tvrdí, že WHO nezvládla pandémiu ochorenia COVID-19 a ďalšie medzinárodné krízy v oblasti zdravia. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Trump tiež obvinil WHO, že nekonala nezávisle od „neprimeraného politického vplyvu členských štátov“ a požadovala od USA „nespravodlivo vysoké platby“, ktoré sú neúmerne sumám poskytovaným inými, väčšími krajinami, ako je Čína.

USA vraj okradli

„Svetové zdravotníctvo nás okradlo, všetci okrádajú Spojené štáty. Už sa to nebude diať,“ vyhlásil Trump pri podpise opatrenia, ktorým sa začal proces vystúpenia z organizácie WHO. Z tohto jeho kroku vyplýva, že USA o 12 mesiacov opustia WHO a prestanú jej finančne prispievať na činnosť. Spojené štáty sú zďaleka najväčším finančným podporovateľom WHO. Na jej celkovom financovaní sa podieľajú približne 18 percentami.

Vystúpenie z WHO za Trumpa sa podľa Reuters dalo očakávať. Už počas svojho funkčné obdobia v prezidentskom úrade podnikol v tomto smere kroky, pričom obvinil WHO z napomáhania snahám Číny „zavádzať svet“ o pôvode ochorenia COVID-19. WHO tieto obvinenia dôrazne odmieta a tvrdí, že naďalej nalieha na Peking, aby poskytol údaje na určenie toho, či COVID-19 vznikol v dôsledku kontaktu ľudí s nakazenými zvieratami alebo v dôsledku výskumu podobných vírusov v domácom laboratóriu.